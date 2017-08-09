Жильё по партбилетам: штаб «Единой России» в центре Новосибирска снесли ради строительства высотки

В снесённом здании на Ядрицевской находились отделение партии «Единая Россия», гостиница и наркологическая клиника
В снесённом здании на Ядрицевской находились отделение партии «Единая Россия», гостиница и наркологическая клиника

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство жилья на месте дома по улице Ядринцевской, 54 в Центральном районе города — в снесённом здании находились штаб «Единой России», автошкола и гостиница.


Информация о выдаче разрешения на строительство появилась на сайте мэрии. ООО «СибАК» построит недалеко от Центрального парка «многоквартирный дом со встроенными помещениями обслуживания населения и подземной автостоянкой».


Здание, которое раньше находилось по этому адресу, уже снесли — работы шли с начала лета. Само строительство пока не началось, но участок уже огорожен. Как объяснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в «СибАК», сейчас проект проходит проверку в областном минстрое. 


По плану застройщика, здесь построят дом из двух корпусов высотой 9 и 15 этажей с подземной парковкой и четыре таунхауса — всего 92 квартиры свободной планировки. Над проектом работает новосибирское бюро «2ПБ», которое, в частности, спроектировало жилой комплекс MilkHouse.


Вместо 3-этажного административного здания возле парка построят 9–15-этажный дом
Вместо 3-этажного административного здания возле парка построят 9–15-этажный дом


Здание на Ядринцевской начали сносить в начале лета
Здание на Ядринцевской начали сносить в начале лета


Строительство дома начнётся после согласования документов с правительством
Строительство дома начнётся после согласования документов с правительством


Участок площадью 6000 кв. м с гаражом на Ядринцевской, 54 компания «СибАК» выкупила у областного правительства в конце 2015 года за 154,63 миллиона рублей. Потом компания арендовала гараж и имела преимущественное право выкупа. Под брендом «СибАК» в снесённом здании работала автошкола. Сегодня, по данным «СПАРК», компания на 70 % принадлежит известному новосибирскому девелоперу Владиславу Крючкову.


Помимо автошколы в здании до сноса находились новосибирское региональное отделение партии «Единая Россия», гостиница «В Центре» и наркологическая клиника «Центр-Сирена».


Жильё в Новосибирске нередко появляется на месте нежилых зданий: в июне разгорелся скандал из-за планов строительства высотки вместо детского сада.

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Лиза Пичугина
Cкрин maps.google.com (1), иллюстрация предоставлена компанией «СибАК» (2), фото Александра Ощепкова (3, 4)

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