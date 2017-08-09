4000 новосибирцев, детсад, роддом и школа остались без горячей воды

Горячей воды на Сухарной нет уже больше месяца
Горячей воды на Сухарной нет уже больше месяца

На улице Сухарной города Новосибирска уже больше месяца нет горячей воды — и, судя по всему, появится она не скоро. 


Как рассказали НГС.НОВОСТИ местные жители, пропал кипяток в июле, а сроки его возвращения постоянно сдвигают. Официальная причина — «ремонтные работы на газопроводе в котельной новосибирского мясокомбината». Но жильцы Сухарной утверждают, что отключение вызвано задолженностью котельной перед «Газпромом».


«У нас воду отключали уже не один раз, блокировали водоснабжение на котельной мясокомбината, которая обслуживает наш район. Раньше всё объяснялось ремонтными работами на котельной. Сейчас воды нет уже месяц, с 10 июля. Начал распространяться слух, что отсутствие воды связано с отключением газа на мясокомбинате. Я звонил в "Газпром", там мне пояснили, что задолженность у котельной имеется, и из-за задолженности вода отключена и перспектив включения нет. Воды нет, сроки включения опять сдвинулись. Наша управляющая компания направила несколько заявлений в администрацию Заельцовского района», — рассказал НГС.НОВОСТИ Артём, житель улицы Сухарной.


В зоне работы котельной живут около 3–4 тыс. человек, там же — около 15 многоэтажных домов, роддом, детский сад и школа.


Директор ОАО «Новосибирский мясоконсервный комбинат» Анатолий Степанов поясняет: в котельной мясокомбината, обслуживающей весь район, ведутся ремонтные работы на газопроводе. «Никаких задолженностей у нас перед поставщиком газа нет», — уверяет собеседник. О том же заявили автору и в администрации Центрального округа Новосибирска.


«Речи не идёт о каких-то страшных и негативных моментах. Просто осуществляется профилактический ремонт котлов. Как нас заверили, 15-го числа горячая вода будет подана в дома. Задолженность, может быть, и имеется, но причиной отключения служит не она. Просто плановый ремонт продлили на неделю», — пояснил Игорь Фрезе, начальник отдела энергетики и ЖКХ Центрального округа Новосибирска. 


Однако в компании «Газпром межрегионгаз Новосибирск» корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили: «Котельная мясокомбината отключена от газоснабжения в связи с задолженностью по оплате. Сумма задолженности на 1 августа составляет 5 миллионов рублей».


В этом году на улице Сухарной уже отключали надолго горячую воду. Тогда причиной отключения была вышедшая из строя система отопления.

Александр Сильченко
Фото Ольги Бурлаковой

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