Фото: перед штрафстоянкой на Ипподромской выстроилась очередь из эвакуаторов

На Ипподромской друг за другом выстроились 11 эвакуаторов
На Ипподромской друг за другом выстроились 11 эвакуаторов

Днём 9 августа перед штрафстоянкой на улице Ипподромской в Новосибирске выстроилась очередь из 11 эвакуаторов.


Затор заметил около 14:30 читатель НГС. В компании-операторе штрафстоянки ООО «ГАПП-9» корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили, что очередь возникла из-за возмущённого водителя-нарушителя.


«Человек, машину которого эвакуировали, ругался, преграждал дорогу и не давал другим людям оформить документы, пока с ним не составили разговор сотрудники правоохранительных органов. Это заняло буквально 10–15 минут, сейчас всё заработало», — пояснили в «ГАПП-9».


Сегодня водители не могли попасть на штрафстоянку, а зимой 2016 года — не могли выехать оттуда из-за застрявшего в снегу эвакуатора.

Ксения Евдокимова
Фото читателя НГС

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