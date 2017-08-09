Волейболисты в трико прокатились по Новосибирску на карете с кучером

Пара в спортивных костюмах прокатилась на карете по Новосибирску
Пара в спортивных костюмах прокатилась на карете по Новосибирску

9 августа новосибирец заметил на улице Дуси Ковальчук карету с необычными пассажирами.


«Парень с девушкой ехали в одежде "на спорте", причём мужчина "курил" морковку. Я спросил их, куда они едут — как оказалось, пара собиралась в загс.


На вопрос, почему они в спортивной форме, мне пояснили, что они волейболисты и так необычно решили отпраздновать свою свадьбу, даже волейбольный мяч с собой взяли», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец Аркадий Плужников.


По его словам, пара рассказала, что едет в ЗАГС Калининского района на церемонию бракосочетания — однако корреспонденту НГС.НОВОСТИ сотрудники учреждения заявили, что таких необычных молодожёнов сегодня ещё не видели.



Необычные свадебные кортежи — не редкость в Новосибирске. В сентябре прошлого года по левому берегу Новосибирска проехалась колонна грузовиков-бетономешалок, которые были украшены шариками и лентами к свадьбе. А в сентябре 2015 года НГС.НОВОСТИ писали о прокатившемся по Новосибирску свадебном кортеже из УАЗов.

Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».

Мария Шевлягина
Скриншот и видео Аркадия Плужникова 

Прочтений: 4169
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (21)21
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено