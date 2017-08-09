Волейболисты в трико прокатились по Новосибирску на карете с кучером

Пара в спортивных костюмах прокатилась на карете по Новосибирску

9 августа новосибирец заметил на улице Дуси Ковальчук карету с необычными пассажирами.





«Парень с девушкой ехали в одежде "на спорте", причём мужчина "курил" морковку. Я спросил их, куда они едут — как оказалось, пара собиралась в загс.





На вопрос, почему они в спортивной форме, мне пояснили, что они волейболисты и так необычно решили отпраздновать свою свадьбу, даже волейбольный мяч с собой взяли», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец Аркадий Плужников.





По его словам, пара рассказала, что едет в ЗАГС Калининского района на церемонию бракосочетания — однако корреспонденту НГС.НОВОСТИ сотрудники учреждения заявили, что таких необычных молодожёнов сегодня ещё не видели.









Необычные свадебные кортежи — не редкость в Новосибирске. В сентябре прошлого года по левому берегу Новосибирска проехалась колонна грузовиков-бетономешалок, которые были украшены шариками и лентами к свадьбе. А в сентябре 2015 года НГС.НОВОСТИ писали о прокатившемся по Новосибирску свадебном кортеже из УАЗов.