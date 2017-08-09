В Болотном судят мёртвого водителя — он разбился с женой и внучками на трассе

Авария случилась больше года назад: подсудимому тогда было 57 лет

В Новосибирской области начинается суд над водителем Renault Sandero, который прошлым летом погиб в ДТП на трассе вместе со своей женой и двумя внучками.





Авария произошла ночью 30 июня 2016 года в Болотнинском районе на 108-м км автодороги Р-255 «Сибирь» (Новосибирск – Иркутск).







Как рассказал НГС.НОВОСТИ заместитель прокурора Болотнинского района Тимур Султанов, семья на Renault Sandero возвращалась с озера Ярового к себе домой в Кемеровскую область. Вместе с 57-летним водителем в машине были его супруга, 9-летняя и 7-летняя внучки.







«Весь трагизм в том, что следом за ними ехали родители одной из девочек, и на их глазах всё произошло», — сказал Султанов.







По версии следствия, Renault Sandero врезался в КамАЗ с прицепом, который стоял на этой же полосе. Как выяснили следователи, грузовик заглох, не успев полностью съехать на обочину.







Водитель Renault и двое его пассажиров погибли на месте. Самая маленькая пассажирка попала в больницу с тяжелыми травмами. «Она умерла через 106 дней», — уточнил представитель прокуратуры.







Следователи провели экспертизу и сделали вывод, что в аварии виноват погибший мужчина, а не водитель КамАЗа. Как пояснил Тимур Султанов, в таких случаях можно не возбуждать уголовное дело, а вынести постановление об отказе в связи с тем, что обвиняемый умер. Но семья умершего не согласилась с этим раскладом.







«Родственники погибшего сказали: нет, он не виноват, мы уверены, КамАЗ стоял в тёмное время суток на проезжей части. [Габаритные огни] не были включены, поскольку у него как раз отказала электрика. Родственники сказали, что виноват "камазист" и что они возражают против вынесения постановления об отказе по нереабилитирующим основаниям. А Конституционный суд разъясняет нам, что если родственники возражают, то необходимо возбуждать уголовное дело и направлять дело в суд, и уже приговором будет определяться виновность или невиновность», — пояснил зампрокурора Болотнинского района.







На этой неделе Тимур Султанов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Теперь оно ушло в Болотнинский районный суд. Погибшего водителя будут судить по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).