Губернатор подтвердил планы метро поднять стоимость проезда

Губернатор согласен с тем, что нужно рассматривать вопрос повышения тарифа
Губернатор согласен с тем, что нужно рассматривать вопрос повышения тарифа

Губернатор Владимир Городецкий прокомментировал предложение начальника новосибирского метрополитена повысить тариф до 23 рублей. 


«Я не могу предвкушать решение, которое сделает тарифный регулятор (департамент по тарифам НСО. — О.В.). Он обязан будет рассмотреть это предложение, дать экономическое обоснование. Это должно касаться не только тарифа на перевозки в метрополитене, но и [затрагивать] "Горэлектротранспорт", наземный транспорт. Работа ведётся. Да, уже 2 года не повышался тариф на перевозки. Но в какой мере — нужно принимать решение», — заявил Владимир Городецкий 9 августа. 


Губернатор отметил, что необходимость повышения тарифа должна подтвердить и мэрия Новосибирска. 


«У меня есть настороженность, что мэрия несвоевременно рассчитывается с метрополитеном за оказание услуг по льготным категориям [пассажиров]», — добавил Городецкий. 


Начальник МУП «Новосибирский метрополитен» Аркадий Чмыхайло предложил поднять тариф до 23 рублей в связи с тем, что на сегодня себестоимость проезда в метро уже приблизилась к 20 рублям. «Если же мы говорим о развитии нашего метрополитена, то, возможно, имеет смысл обсуждать тариф в размере 25 рублей», — заметил Чмыхайло. Последний раз тариф на проезд в метро повышался в 2015 году. Тогда стоимость проезда увеличилась на 2 рубля — с 18 до 20. Мэр Анатолий Локоть в свою очередь в июне заверил, что тариф на проезд в метро до конца года точно останется прежним

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Ольга Власова
Фото Анны Золотовой 

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