По 100 рублей на руки: новосибирские студенты дождались повышения стипендий

Сейчас базовая стипендия в вузах Новосибирска составляет около 1500 рублей

Вузы Новосибирска повысят стипендии студентам на 6 % — это около 90–100 рублей.





О новых субсидиях на выплаты учащимся вузов накануне сообщила министр образования и науки РФ Ольга Васильева. «В федеральном бюджете с 1 сентября предусмотрена индексация стипендий на 5,9 %», — передаёт слова министра «Интерфакс».





Повышенную стипендию будут получать и в вузах Новосибирска. Как пояснил НГС.НОВОСТИ председатель Совета ректоров вузов НСО Николай Пустовой, сейчас базовая стипендия в городе составляет порядка 1500 рублей. Прибавка с начала учебного года составит 90–100 рублей.





«Действительно, на 5,9 % поднимут стипендию. Деньги все выдадут, всё из федерального бюджета. Всё будет зависеть от каждого вуза отдельно, но меньше [стипендия] не будет», — уверен он.





Недавно в вузах завершилась приёмная кампания — НГС.НОВОСТИ узнали самые популярные специальности у абитуриентов.