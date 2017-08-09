Дряхлый «Космос»: заброшенный кинотеатр превратят в спортивный центр за 100 миллионов

Кинотеатр «Космос» не работает с 2013 года

Развалины кинотеатра «Космос» на улице Богдана Хмельницкого, 27 будут реконструированы через 2 года — здесь откроют Центр хоккейного мастерства для детей.







«В этом есть логика, ведь рядом находится школа со спортивным уклоном № 149, ЛДС "Сибирь". По сути сложится такой классический хоккейный кластер», — заявил сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время визита в заброшенный кинотеатр.







В новом спортивном центре на месте «Космоса» поставят тренажёры скольжения для хоккеистов, зоны отработки бросков, оборудуют зал общей подготовки, рассказала начальник городского департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова. Около «Космоса» сделают парковки, при этом сам архитектурный облик здания и все деревья на его территории постараются сохранить — НГС подробно писал о масштабных преобразованиях, которые ждут старое здание на Богдашке.





Разруха в фойе «Космоса»





«Мы давно уже думали, как возродить "Космос". Сейчас актуальны другие кинотеатры, камерные. Поэтому мы разработали новую концепцию здания, переформатировали его под спортивный центр. В Новосибирске более 1000 человек занимаются хоккеем, поэтому центр с уникальными тренажёрами будет однозначно востребован населением», — добавила Терешкова.





Пустой зрительный зал с бильярдными столами у экрана





В сентябре городские власти начнут поиски инвестора, который вложит в строительство спортивного центра около 100 миллионов рублей. Предполагается, что реконструкция «Космоса», который фактически не работает как кинотеатр с 2013 года, начнётся в следующем году и займёт около 2 лет.







Граффити на облупившихся стенах кинотеатра





По планам городских властей в Центре хоккейного мастерства будут заниматься одарённые дети и ученики школ со спортивным уклоном. Для всех желающих спортзал будет сдаваться в аренду.





Киноплёнка в подсобке кинотеатра





На прошлой неделе городские власти представили проект реконструкции другого знакового здания Новосибирска — в старинном особняке на Михайловской набережной сделают музей.