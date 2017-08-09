Дряхлый «Космос»: заброшенный кинотеатр превратят в спортивный центр за 100 миллионов
Развалины кинотеатра «Космос» на улице Богдана Хмельницкого, 27 будут реконструированы через 2 года — здесь откроют Центр хоккейного мастерства для детей.
«В этом есть логика, ведь рядом находится школа со спортивным уклоном № 149, ЛДС "Сибирь". По сути сложится такой классический хоккейный кластер», — заявил сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время визита в заброшенный кинотеатр.
В новом спортивном центре на месте «Космоса» поставят тренажёры скольжения для хоккеистов, зоны отработки бросков, оборудуют зал общей подготовки, рассказала начальник городского департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова. Около «Космоса» сделают парковки, при этом сам архитектурный облик здания и все деревья на его территории постараются сохранить — НГС подробно писал о масштабных преобразованиях, которые ждут старое здание на Богдашке.
«Мы давно уже думали, как возродить "Космос". Сейчас актуальны другие кинотеатры, камерные. Поэтому мы разработали новую концепцию здания, переформатировали его под спортивный центр. В Новосибирске более 1000 человек занимаются хоккеем, поэтому центр с уникальными тренажёрами будет однозначно востребован населением», — добавила Терешкова.
В сентябре городские власти начнут поиски инвестора, который вложит в строительство спортивного центра около 100 миллионов рублей. Предполагается, что реконструкция «Космоса», который фактически не работает как кинотеатр с 2013 года, начнётся в следующем году и займёт около 2 лет.
По планам городских властей в Центре хоккейного мастерства будут заниматься одарённые дети и ученики школ со спортивным уклоном. Для всех желающих спортзал будет сдаваться в аренду.
На прошлой неделе городские власти представили проект реконструкции другого знакового здания Новосибирска — в старинном особняке на Михайловской набережной сделают музей.
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Мария Евстигнеева
Фото Александра Ощепкова