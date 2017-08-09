На Алтае убит психотерапевт: обвиняемого признали невменяемым

Мужчина хладнокровно расправился с сибирячкой
Мужчина хладнокровно расправился с сибирячкой

Следственный комитет отправил на утверждение в прокуратуру уголовное дело об убийстве 45-летнего психотерапевта из Новосибирска в селе Элекмонар Республики Алтай. Предполагаемого убийцу следователи предложили отправить не за решетку, а на принудительное лечение. 


Напомним, обвиняемым по делу о гибели 45-летней туристки из Новосибирска Натальи проходит местный житель — 22-летний Александр А.


«По результатам рассмотрения дела в суде будет принято решение о времени нахождения его в больнице», — пояснили в ведомстве. 


В СК добавили, что пока мужчина находится в СИЗО. По ходатайству следователя ему назначили психиатрическую экспертизу, которая признала его невменяемым.


По версии следствия, 8 июня Александр А. жестоко расправился с 45-летней жительницей Новосибирска, приехавшей на отдых в село Элекмонар, — женщину обнаружили с десятком ножевых ран. Погибшая снимала гостевой дом у бабушки обвиняемого. Когда полицейские задержали мужчину, он стоял с ножом, весь в крови и говорил: «Я убил демона». Местные жители предполагают, что женщина погибла, пытаясь поговорить с Александром — психотерапевт хотела помочь, но задала неудобный вопрос, и мужчина вспылил. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Давать показания обвиняемый по-прежнему отказывается.

Алёна Истомина
Фото Александра Ощепкова

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