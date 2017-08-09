Виноваты нефтяные компании: на новосибирских АЗС вновь подскочили цены на бензин

Эксперты связывают рост розничных цен с ростом оптовых

В Новосибирской области продолжают расти цены на автомобильное топливо — за июль они выросли в среднем на 1 %.





По данным Новосибирскстата,







в конце июля средняя цена за литр бензина марки АИ-92 составила 35,6 рубля, АИ-95 — 38,6 рубля, АИ-80 — 29,9 рубля. Стоимость газового топлива достигла 18,3 рубля за литр, а дизельного — 38,3 рубля.







Как пояснил НГС.НОВОСТИ представитель ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» и совладелец сети АЗС «Сибнефть» Геннадий Панкеев, бензин подорожал из-за скачка оптовых цен.







«Нефтяные компании поднимают оптовые цены. 1 августа было совещание в ФАС на эту тему — по поводу того, что нефтяные компании ориентируются в опте на биржевые цены и они научились манипулировать этим. И за счёт этого все вынуждены поднимать и розничные цены», — объяснил он.







По его словам, осенью антимонопольщики должны сдержать рост цен и гигантских скачков уже не будет: «Ничего страшного не будет. Они будут потихонечку расти, потом остановятся и, может, даже чуть-чуть припадут. Уже сколько лет они всё равно в рамках инфляции», — считает Геннадий Панкеев.







Статистика замечает рост цен на топливо в НСО каждый месяц — за первую неделю июня цены на бензин всех марок поднялись в среднем на 1,2 %.

