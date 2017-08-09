В центре Новосибирска нашли раненую сову на поводке

У совы перелом лапы и рахит
У совы перелом лапы и рахит

8 августа новосибирским волонтёрам принесли сову — горожане нашли её в центре города с поводком на лапе. 


«У волонтёрского коллектива просто нет слов. У птицы общее истощение, рахит, сломана лапа. Есть ощущение, что птицу привязывали только за одну лапу, из-за чего появилась такая травма.


Рахит появился из-за того, что прошлые безответственные владельцы кормили сову "непрофильной" пищей. Сова очень сильно боится человека, что нетипично для птиц, которые общались с людьми», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе новосибирского Центра реабилитации хищных птиц.


Поводок, который зоозащитники сняли с лапы совы 
Поводок, который зоозащитники сняли с лапы совы 


Волонтёры пояснили, что даже после лечения сова, скорее всего, останется «невылетной» — отпустить её на свободу будет нельзя, поэтому ей будут искать нового хозяина.


«Когда птица проходит курс реабилитации, она сначала размещается на передержку, где её приучают к людям, к прогулкам на улицах, а после уже начинают пристраивать», 


— добавили зоозащитники.


В середине июля горожане стали обращать внимание, что редкие хищные птицы начали селиться в центре города — в парке «Городское начало» и в сквере у площади Труда появились целые семейства соколов и коршунов.

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Мария Шевлягина
Фото предоставлены новосибирским Центром реабилитации хищных птиц

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