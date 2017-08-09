В центре Новосибирска нашли раненую сову на поводке

У совы перелом лапы и рахит

8 августа новосибирским волонтёрам принесли сову — горожане нашли её в центре города с поводком на лапе.





«У волонтёрского коллектива просто нет слов. У птицы общее истощение, рахит, сломана лапа. Есть ощущение, что птицу привязывали только за одну лапу, из-за чего появилась такая травма.





Рахит появился из-за того, что прошлые безответственные владельцы кормили сову "непрофильной" пищей. Сова очень сильно боится человека, что нетипично для птиц, которые общались с людьми», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе новосибирского Центра реабилитации хищных птиц.





Поводок, который зоозащитники сняли с лапы совы





Волонтёры пояснили, что даже после лечения сова, скорее всего, останется «невылетной» — отпустить её на свободу будет нельзя, поэтому ей будут искать нового хозяина.





«Когда птица проходит курс реабилитации, она сначала размещается на передержку, где её приучают к людям, к прогулкам на улицах, а после уже начинают пристраивать»,





— добавили зоозащитники.







В середине июля горожане стали обращать внимание, что редкие хищные птицы начали селиться в центре города — в парке «Городское начало» и в сквере у площади Труда появились целые семейства соколов и коршунов.