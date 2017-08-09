Бывший свёкор пошёл под суд за заказное убийство беременной сибирячки на «Снегирях»

Наталью З. нашли убитой во дворе дома рядом с машиной

В Новосибирске закончилось следствие по громкому делу об убийстве 36-летней беременной женщины в микрорайоне «Снегири».





Под суд пойдут предполагаемый киллер, его помощник и организатор убийства.





Следователи считают, что убийство женщины заказал 67-летний отец её бывшего мужа. Он разозлился на невестку из-за того, что после развода она не хотела отказываться от квартиры и половины дома, которые ещё во время брака муж подарил ей и её маленькому сыну, напомнили в управлении Следственного комитета по Новосибирской области.





По версии следствия, после угроз мужчина решил убить свою бывшую сноху и попросил об этом двух жителей Ростовской области. В качестве награды за убийство он обещал соучастникам «Лексус» и деньги.







Ростовчане следили за женщиной несколько дней и в итоге разработали план убийства. Они решили проколоть колёса припаркованной во дворе машины и зарезать женщину, когда она выйдет их поменять. 3 октября 2016 года исполнители подложили шурупы под задние колёса автомобиля, но напасть на жертву им не удалось.







«Хотя и произошёл прокол одного из его колёс, однако женщина обратила на это внимание не сразу, а потом уехала», — рассказали в Следственном комитете.







Спустя 3 дня ростовчане снова приехали к дому жертвы. 48-летний мужчина ножом проколол оба правых колеса её машины. Когда женщина вышла на улицу, то увидела сдутые шины и замешкалась. В это время ростовчанин набросился на неё и ударил ножом не меньше 10 раз. После этого мужчина сел в машину к своему 52-летнему подельнику — они вместе уехали с места преступления, рассказали следователи.







После того как все трое прочтут обвинительное заключение, уголовное дело передадут в суд.







Как уточнили в Следственном комитете, на допросах бывший свёкор погибшей женщины и его 52-летний сообщник отрицали свою причастность к преступлению. 48-летний исполнитель признал вину только частично. Мужчина пояснил, что ни он, ни его подельники не собирались убивать женщину, а хотели только ранить её, чтобы припугнуть и заставить отдать недвижимость бывшему свёкру.