Улицу Котовского перекроют на месяц из-за раскопок
С 11 августа по 8 сентября закроют движение рядом с парком Кирова в Ленинском районе Новосибирска — дорогу перекрывают около дома по улице Котовского, 11. Одновременно с этим на 8 м будет сужена проезжая часть улицы Ватутина на ближайшем перекрёстке.
«АО "ТеплоЭнергоСтрой" будет проводить здесь капремонт тепловой камеры», — объяснили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Объехать перекрытый участок можно будет по соседним улицам — Пархоменко, Широкой и другим. На подъезде к улице Котовского установят предупреждающие знаки и информационные щиты, добавили в мэрии.
С 7 августа в Новосибирске сузили проезжую часть улицы Фабричной — там тоже ремонтируют теплотрассу.
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Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)