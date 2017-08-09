Улицу Котовского перекроют на месяц из-за раскопок

Перекрёсток улиц Котовского и Ватутина
Перекрёсток улиц Котовского и Ватутина

С 11 августа по 8 сентября закроют движение рядом с парком Кирова в Ленинском районе Новосибирска — дорогу перекрывают около дома по улице Котовского, 11. Одновременно с этим на 8 м будет сужена проезжая часть улицы Ватутина на ближайшем перекрёстке. 


«АО "ТеплоЭнергоСтрой" будет проводить здесь капремонт тепловой камеры», — объяснили в пресс-центре мэрии Новосибирска. 


Объехать перекрытый участок можно будет по соседним улицам — Пархоменко, Широкой и другим. На подъезде к улице Котовского установят предупреждающие знаки и информационные щиты, добавили в мэрии.


Красным отмечен участок улицы Котовского, который перекроют с 11 августа по 8 сентября
Красным отмечен участок улицы Котовского, который перекроют с 11 августа по 8 сентября


С 7 августа в Новосибирске сузили проезжую часть улицы Фабричной — там тоже ремонтируют теплотрассу.

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Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)

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