Закачались люстры: до Новосибирска дошли отголоски землетрясения в Китае

Землетрясение можно было почувствовать около 6:30 9 августа
Землетрясение можно было почувствовать около 6:30 9 августа

До Новосибирска докатились отголоски землетрясения в Китае — его могли ощутить те, кто живёт на верхних этажах высотных домов.


Жители «Золотой Нивы» и Горского жилмассива сегодня, 9 августа, около 6:30 заметили, как у них в квартирах качались люстры. Сообщения об этом появились в пабликах в соцсети «ВКонтакте». Оказалось, до столицы Сибири дошли отголоски землетрясения в Китае.


«Эпицентр землетрясения находился в горах Тянь-Шаня, в 1170 км от Новосибирска», — сообщил НГС.НОВОСТИ завлабораторией региональной сейсмологии Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН Алексей Еманов. Магнитуда сейсмического события, по оценке СО РАН, составила 6,6.


В научном учреждении подтвердили, что землетрясение могли почувствовать новосибирцы, живущие в высотках на десятом этаже и выше. 


В пресс-службе областного ГУ МЧС корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что в ведомство сообщений от горожан не поступало. 


Накануне вечером, 8 августа, в Китае произошло ещё одно землетрясение — на юго-востоке страны, в горной провинции Сычуань. В результате стихийного бедствия погибли 9 человек, больше 100 получили ранения, пишет «Российская газета». С утренним землетрясением, которое почувствовали новосибирцы, оно не связано, подчеркнул Еманов. 


Новосибирцы часто ощущают подземные толчки, которые происходят за тысячи километров от города. Например, в апреле жители высоток почувствовали отголоски землетрясения в Казахстане. 

Ольга Власова
Фото Юлии Шипициной

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