Реалити-шоу ХК «Сибирь» выиграл вратарь из Ярославля

Сергей Громов — на переднем плане во вратарской форме
Сергей Громов — на переднем плане во вратарской форме

Вечером, 8 августа, завершилось реалити-шоу ХК «Сибирь» — из 12 участников проекта лучшим стал Сергей Громов из Ярославля. 


Победитель выбирался методом SMS-голосования. Главным призом за участие в проекте стал однодневный контракт с ХК «Сибирь», а также возможность выхода на лёд в составе команды в качестве запасного игрока. По результатам голосования победителем стал вратарь Сергей Громов из Ярославля. Он победил с отрывом в 70 голосов.


22 августа Сергей Громов в составе «Сибири» будет участвовать в матче с московским «Спартаком».


«Я не верю, что так получилось. Не знаю, как это комментировать. Спасибо большое всем болельщикам из Новосибирска и Ярославля. От волнения перед объявлением итогов не мог ничего делать. Победа — это для меня всё. Не могу всё осознать до сих пор. Хотел бы посвятить победу всем, кто меня поддерживал, девушке, друзьям и родственникам», — рассказал Сергей Громов в трансляции на канале «Сибири» в YouTube.


Второе место занял инспектор по государственному пожарному надзору города Новосибирска Сергей Бакуров. Третьим стал Константин Бабич, продавец хоккейной экипировки.


Все призёры получили приглашение на мастер-шоу ХК «Сибирь» в день болельщика, где они проведут показательное выступление.


Участники реалити-шоу «Хочу в "Сибирь"»
Участники реалити-шоу «Хочу в "Сибирь"»


Реалити-шоу «Хочу в "Сибирь"» стартовало 5 июня, в борьбу за главный приз — однодневный контракт с хоккейной командой — после кастинга вступили 30 человек. Один из самых ярких участников конкурса Сергей Бакуров из МЧС, занявший в итоге второе место, рассказывал НГС о том, как ради шоу пожертвовал общением с семьёй.

Александр Сильченко
Скриншот трансляции реалити-шоу на официальном канале ХК «Сибирь» на youtube.com (1), фото со страницы Александра Бакурова во «ВКонтакте» (2)

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