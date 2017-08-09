Новосибирцы признались в том, что враньё помогло им устроиться на работу

Устроиться на работу мечты новосибирцам помогает обман
Устроиться на работу мечты новосибирцам помогает обман

Аналитики сайта Зарплата.ру опросили больше 1200 новосибирцев, чтобы выяснить, сталкивались ли они с обманом при поиске работы.


Как оказалось, 68 % опрошенных считают, что во время собеседования работодатели им солгали.


«У 53 % опрошенных фактическая заработная плата была ниже заявленной, а у 49 % должностные обязанности не соответствовали озвученным. 45 % посетовали на несоблюдение условий труда, а еще 27 % — на нарушение условий официального трудоустройства», — рассказали авторы исследования.  


При этом выяснилось, что сами участники опроса тоже не всегда бывают честны. 55 % опрошенных рассказали о том, что скрывали правду от будущих работодателей или приукрашали свои заслуги.


«5 % горожан и вовсе признались: на интервью им приходилось нагло врать. Остальные опрошенные (их 40 %) всегда говорили только правду», — сообщили в пресс-службе Зарплата.ру.


При этом оказалось, что обман действительно помогает новосибирцам попасть на работу. 70 % обманщиков уверены в том, что именно ложь сыграла им на руку при трудоустройстве.


Ранее аналитики узнали у горожан, сколько времени они тратят на поиски работы.

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Ольга Хмелевская
Фото Ивана Рейзвих

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