Новосибирцы признались в том, что враньё помогло им устроиться на работу

Устроиться на работу мечты новосибирцам помогает обман

Аналитики сайта Зарплата.ру опросили больше 1200 новосибирцев, чтобы выяснить, сталкивались ли они с обманом при поиске работы.





Как оказалось, 68 % опрошенных считают, что во время собеседования работодатели им солгали.







«У 53 % опрошенных фактическая заработная плата была ниже заявленной, а у 49 % должностные обязанности не соответствовали озвученным. 45 % посетовали на несоблюдение условий труда, а еще 27 % — на нарушение условий официального трудоустройства», — рассказали авторы исследования.







При этом выяснилось, что сами участники опроса тоже не всегда бывают честны. 55 % опрошенных рассказали о том, что скрывали правду от будущих работодателей или приукрашали свои заслуги.





«5 % горожан и вовсе признались: на интервью им приходилось нагло врать. Остальные опрошенные (их 40 %) всегда говорили только правду», — сообщили в пресс-службе Зарплата.ру.







При этом оказалось, что обман действительно помогает новосибирцам попасть на работу. 70 % обманщиков уверены в том, что именно ложь сыграла им на руку при трудоустройстве.





Ранее аналитики узнали у горожан, сколько времени они тратят на поиски работы.