В Новосибирске подскочили цены на шампанское и сигареты

C начала года стоимость продуктов выросла на 2,8 %

За первые семь месяцев 2017 года инфляция в Новосибирской области достигла 2,3 %.





Продукты выросли в цене на 2,8 %, остальные товары — на 0,7 %. Платные услуги стали стоить на 4,3 % дороже.







«Заметно подорожали картофель (в 2,4 раза), морковь (в 2,2 раза), лук репчатый (в 2,1 раза), капуста белокочанная (на 88,7 %), свекла столовая (на 57,6 %), яблоки (на 42,4 %), апельсины (на 32,3 %), лимоны (на 26,5 %), груши (на 19 %)», — сообщили в Новосибирскстате.







Увеличилась стоимость свежемороженой красной рыбы (на 11,7 %). Выросли цены на сырки в шоколаде (на 11,3%), отечественные игристые вина (на 11 %) и консервированные овощи (на 10,8 %). При этом подешевели огурцы (на 54,1 %), чеснок (на 40,3 %), гречка (на 17,3 %), помидоры (на 16,6 %), куриные яйца (на 12,6 %), горох и фасоль (на 8,8 %). Также статистики заметили снижение цен на сухие супы в пакетах (на 8,6 %), сухофрукты (на 7,5 %), подсолнечное и оливковое масла (на 7,4 % и 5,9 %), минералку (на 5,7 %) и перловую крупу (на 5,2 %).





Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожал уголь — на 13,9 % с начала года. Женские туфли из искусственной кожи поднялись в цене на 8,3 %. Автомобильные шины и импортные сигареты с фильтром стали стоить на 6,8 % дороже. Стоимость бензина АИ-92 увеличилась на 5,7 %.







«Стали дешевле валидол (на 34,1 %), сульфацетамид (на 13,9 %), термометры медицинские ртутные (на 13,2 %), а также мониторы (на 9,8 %), смартфоны (на 9,1 %), сумки женские с верхом из натуральной кожи (на 8,7 %), миксеры (на 8,2 %), зубная паста (на 7,4 %), ноутбуки (на 7,2 %)», — подсчитали статистики.







На рынке платных услуг особенно сильно подорожали аренда банковского сейфа (на 64,3 %) и авиабилеты с местами в экономклассе (на 62,6 %). Стоимость входа на выставки и в музеи увеличилась на 16,7 %. Отдых в пансионате стал обходиться новосибирцам на 30,3 % дороже. Билеты на поезда подскочили в цене примерно на четверть. На столько же подорожали консультации юристов по семейным вопросам. Тарифы на проезд в маршрутках повысились на 18,6 %. Разговоры по сотовому телефону подорожали на 16 %, лечебный массаж — на 18,5 %, а первичный приём у врача — на 13,1 %.





При этом новосибирцы стали тратить меньше денег на то, чтобы удостоверить завещание в нотариальной конторе: эта услуга подешевела на 14,2 %. Также снизились цены на аренду однокомнатных и двухкомнатных квартир, шиномонтаж и обучение в автошколе.





В 2016 году инфляция в Новосибирской области перевалила за 4 %.