Hyundai Solaris и Toyota Mark II сошлись в жёстком ДТП на Дуси Ковальчук

Последствия аварии
Последствия аварии

Вечером 8 августа на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска произошла жёсткая авария с пострадавшими.


Hyundai Solaris и Toyota Mark II не поделили дорогу возле остановки «Магазин "Уют"». «У корейского автомобиля искорежёна вся правая сторона, у "Марка" сильно разбита передняя часть», — сообщают очевидцы в социальных сетях.

По словам свидетелей, в ДТП пострадали трое: девушка и два молодых человека. На месте аварии работали спасатели и врачи «скорой помощи».

НГС.НОВОСТИ выясняют подробности произошедшего.


Как рассказали в отделении пропаганды управления ГИБДД Новосибирской области, авария случилась в 23:20. Автоинспекторы выяснили, что 24-летний водитель Hyundai Solaris ехал по улице Дуси Ковальчук со стороны площади Калинина. Когда он решил развернуться, то столкнулся со встречной Toyota Mark II. 


После аварии «скорая помощь» увезла в больницу двух пострадавших —  26-летнего пассажира Hyundai Solaris и 30-летнюю женщину, которая была за рулём Toyota Mark II. Первый вывихнул ключицу, вторая сломала ногу и сильно ушиблась. Водитель «Соляриса» и ещё один его пассажир отделались ушибами и царапинами. 


Очевидцы сообщают о трёх пострадавших
Очевидцы сообщают о трёх пострадавших


Напомним, одна из самых страшных аварий с участием Toyota Mark II произошла полтора месяца назад на улице Ипподромской: водитель не справился с управлением, машина перевернулась на крышу и врезалась в столб. Погибла 26-летняя супруга водителя. 


Если вы стали свидетелем этого ДТП, присылайте фото и видео с места событий в нашу редакцию через сервис «Сообщи свою новость», на почту news@ngs.ru, в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000. 

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Ольга Хмелевская
Фото vk.com/mass54

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