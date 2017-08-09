Hyundai Solaris и Toyota Mark II сошлись в жёстком ДТП на Дуси Ковальчук

Последствия аварии

Вечером 8 августа на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска произошла жёсткая авария с пострадавшими.



Hyundai Solaris и Toyota Mark II не поделили дорогу возле остановки «Магазин "Уют"». «У корейского автомобиля искорежёна вся правая сторона, у "Марка" сильно разбита передняя часть», — сообщают очевидцы в социальных сетях.



По словам свидетелей, в ДТП пострадали трое: девушка и два молодых человека. На месте аварии работали спасатели и врачи «скорой помощи».



НГС.НОВОСТИ выясняют подробности произошедшего.





11:44

Как рассказали в отделении пропаганды управления ГИБДД Новосибирской области, авария случилась в 23:20. Автоинспекторы выяснили, что 24-летний водитель Hyundai Solaris ехал по улице Дуси Ковальчук со стороны площади Калинина. Когда он решил развернуться, то столкнулся со встречной Toyota Mark II.





После аварии «скорая помощь» увезла в больницу двух пострадавших — 26-летнего пассажира Hyundai Solaris и 30-летнюю женщину, которая была за рулём Toyota Mark II. Первый вывихнул ключицу, вторая сломала ногу и сильно ушиблась. Водитель «Соляриса» и ещё один его пассажир отделались ушибами и царапинами.





Очевидцы сообщают о трёх пострадавших





Напомним, одна из самых страшных аварий с участием Toyota Mark II произошла полтора месяца назад на улице Ипподромской: водитель не справился с управлением, машина перевернулась на крышу и врезалась в столб. Погибла 26-летняя супруга водителя.





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