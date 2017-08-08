Mitsubishi назвала цены на новую модель в линейке

Mitsubishi вернула на рынок России кроссовер ASX, теперь это самая дешёвая модель в линейке компании. По данным производителя, за два года отсутствия на рынке автомобиль поменял бамперы, салон, руль, шумоизоляцию. Машины оснащены 1,6-литровым 117-сильным двигателем и 2-литровым 150-сильным. Коробка — вариатор.





«Автомобили для российского рынка будут производится на заводе в городе Окадзаки (Япония). Первые автомобили поступят в середине августа», — отметили в пресс-службе Mitsubishi Motors в России.





Начальная версия Inform за 1 099 000 рублей имеет: передний привод, тканевый салон, 16-дюймовые стальные диски, кондиционер, зеркала с электроприводом и обогревом. Комплектация Invite дороже на 40 990 рублей и дополнилась аудиосистемой и подогревом передних сидений.





Комплектация Intense за 1 189 990 рублей расширяется противотуманными фарами, рейлингами на крыше, кожаной отделкой руля, цветным дисплеем приборной панели и 16-дюймовыми легкосплавными дисками.





Intense c 2-литровым мотором и вариатором стоит уже 1 339 990 рублей. Здесь есть система курсовой устойчивости, 17-дюймовые диски. Топовая версия Instyle за 1 479 990 рублей комплектуется кожаным салоном, климат-контролем, камерой заднего вида, бесключевым доступом, водительским сиденьем с электроприводом, датчиками света и дождя, круиз-контролем.











