Российские разведчики обыграли иностранцев на играх под Новосибирском

Российская команда обыграла военных из 6 стран в соревновании «Отличники войсковой разведки»

8 августа закончился международный конкурс «Отличники войсковой разведки», который проводили на полигоне под Новосибирском.





Конкурс начался 31 июля на базе учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища. Соревнования прошли на полигоне, расположенном возле посёлка Кольцово.





В соревнованиях приняли участие разведчики Армении, Казахстана, Узбекистана, Зимбабве, России, Белоруссии и Китая.

Международный конкурс состоял из пяти этапов





Каждую страну представила команда из 21 человека — капитан команды, тренерская группа, группа технического обеспечения, разведывательное отделение и запасные военнослужащие, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.





Разведчиков из 7 стран заставили преодолевать водную преграду для выполнения задания





На озере в Кольцово военным нужно было переправить оружие и тяжелый груз на себе





Соревнование состоит из пяти этапов — «Десантирование и совершение марш-броска», «Соревнование механиков-водителей», «Комплекс препятствий "Тропа разведчика"», «Стрельба» и «Выход разведывательного отделения в район сбора после выполнения задачи». Главным судьей конкурса стал заместитель начальника Главного штаба Сухопутных войск по разведке генерал-майор Владимир Марусин.







Разведчики показали навыки стрельбы и дисантирования на местности





Последний этап конкурса «Выход разведывательного отделения в район сбора после выполнения задачи»





По результату соревнования команда России стала победителем Международного конкурса, второе и третье места взяли команды разведчиков из КНР и Узбекистана.







Награждение победителей участников пройдет 10 августа на полигоне Кольцово





Награждение участников пройдет 10 августа на полигоне Кольцово.







Международный конкурс стартовал 29 июля, на него приехали около сотни человек. На первом этапе разведчики совершили марш-бросок на 15 км, на втором — показали свои навыки обращения с военной техникой.