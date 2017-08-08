Российские разведчики обыграли иностранцев на играх под Новосибирском

Российская команда обыграла военных из 6 стран в соревновании «Отличники войсковой разведки»
Российская команда обыграла военных из 6 стран в соревновании «Отличники войсковой разведки»

8 августа закончился международный конкурс «Отличники войсковой разведки», который проводили на полигоне под Новосибирском. 


Конкурс начался 31 июля на базе учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища. Соревнования прошли на полигоне, расположенном возле посёлка Кольцово. 


В соревнованиях приняли участие разведчики Армении, Казахстана, Узбекистана, Зимбабве, России, Белоруссии и Китая.  

Международный конкурс состоял из пяти этапов
Международный конкурс состоял из пяти этапов


Каждую страну представила команда из 21 человека — капитан команды, тренерская группа, группа технического обеспечения, разведывательное отделение и запасные военнослужащие, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.


Разведчиков из 7 стран заставили преодолевать водную преграду для выполнения задания 
Разведчиков из 7 стран заставили преодолевать водную преграду для выполнения задания 


На озере в Кольцово военным нужно было переправить оружие и тяжелый груз на себе
На озере в Кольцово военным нужно было переправить оружие и тяжелый груз на себе


Соревнование состоит из пяти этапов — «Десантирование и совершение марш-броска», «Соревнование механиков-водителей», «Комплекс препятствий "Тропа разведчика"», «Стрельба» и «Выход разведывательного отделения в район сбора после выполнения задачи». Главным судьей конкурса стал заместитель начальника Главного штаба Сухопутных войск по разведке генерал-майор Владимир Марусин.


Разведчики показали навыки стрельбы и дисантирования на местности
Разведчики показали навыки стрельбы и дисантирования на местности


Последний этап конкурса «Выход разведывательного отделения в район сбора после выполнения задачи»
Последний этап конкурса «Выход разведывательного отделения в район сбора после выполнения задачи»


По результату соревнования команда России стала победителем Международного конкурса, второе и третье места взяли команды разведчиков из КНР и Узбекистана.


Награждение победителей участников пройдет 10 августа на полигоне Кольцово
Награждение победителей участников пройдет 10 августа на полигоне Кольцово


Награждение участников пройдет 10 августа на полигоне Кольцово.  


Международный конкурс стартовал 29 июля, на него приехали около сотни человек. На первом этапе разведчики совершили марш-бросок на 15 км, на втором — показали свои навыки обращения с военной техникой.

В нашем Instagram уже больше 18 тысяч подписчиков. Подпишитесь и вы на самые крутые кадры наших фотографов.

Мария Шевлягина 
Фото Оксаны Козыревой

Прочтений: 381
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (3)3
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено