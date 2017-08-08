«Меньше ада»: выпускница НГУ написала книгу о православии

Дарья Косинцева со своей первой книгой «Меньше ада» 
Дарья Косинцева со своей первой книгой «Меньше ада» 

Выпускница Новосибирского государственного университета Дарья Косинцева написала книгу «Меньше ада» о христианстве — её выпустило московское издательство «Никея» на прошлой неделе. 


«Я собирала деньги на публикацию 300 экземпляров, нужно было собрать 150 тысяч. В итоге за 2 месяца мне перечислили даже больше денег — почти 287 тысяч рублей, поэтому тираж был расширен до 500 экземпляров. 


В книжке собраны статьи для неверующих людей, агностиков, здраво интересующихся темой религии. Моя книжка — для обычного современного человека, который не оторван от мира, который бы хотел о религии поговорить нормально», 


— рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ автор книги. 


Книга получила название блога «Меньше ада», который Косинцева вела 5 лет до публикации книги. Автор разделила свою первую работу на 5 глав, которые раскрывают взаимосвязи религии и науки, морали, любви и человеческих отношений.


Как отметила Дарья Косинцева, сейчас её называют «Асей Казанцевой в религии» (Ася Казанцева — молодая писательница в стиле нон-фикшн, популяризатор современной науки. — М.Ш.). «Когда я уверовала, я думала, что я одна такая "хипстер-православная", а оказалось, что очень много современных людей интересуются этой темой, но интересной литературы банально нет. Сейчас у человека, интересующегося христианством, выбор небольшой: либо читать тексты священников, написанные высоким стилем, либо устаревшие книги с советской пропагандой», — пояснила Косинцева. 


Весь тираж книги раздали спонсорам, но православное издание «Никея» предложило выпустить второе издание — ещё 3 тысячи экземпляров допечатают в октябре. 


Выпускники НГУ часто пробуют себя в литературе — Анна Анисимова, окончившая факультет журналистики вуза, написала сборник рассказов «Горошек круглый год». Её первая публикация попала в рейтинг 20 самых интересных книг для летнего досуга с детьми, который составил журнал Forbes Woman. 

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Мария Шевлягина 
Фото предоставлено Дарьей Косинцевой

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