Двое погибли: игравших на стройке детей накрыло бетонной плитой

При обрушении бетонной плиты на недострое в Черепановском районе погибли 2 подростка
При обрушении бетонной плиты на недострое в Черепановском районе погибли 2 подростка

Вечером 8 августа в Черепановском районе Новосибирской области произошла трагедия — двое мальчиков погибли из-за обрушения бетонной плиты. 


Инцидент произошел в 17:00 в посёлке Дорогино, в недостроенном одноэтажном панельном доме по ул. Промышленная, 3. Двое мальчиков в компании 19-летнего знакомого находились в заброшенном здании. Подростки 11 и 12 лет раскачивали бетонную плиту. 


«Они её раскачивали, думали, что упадёт наружу, но она упала вовнутрь и придавила их. Монолитная стена — очень тяжелый предмет, два мальчика погибли на месте»,


— пояснили в пресс-службе СУ СК РФ по НСО.


Очевидцы в социальных сетях сообщают, что 19-летним молодым человеком на месте происшествия был брат одного из погибших мальчиков. 


Подобные несчастные случаи в заброшенных зданиях в Новосибирской области не редкость. В 2012 году трое школьников погибли под завалами заброшенного гаража — тогда трагедия произошла в Мошковском районе Новосибирской области.

Мария Шевлягина 
Фото Густаво Зырянова 

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