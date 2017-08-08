Двое погибли: игравших на стройке детей накрыло бетонной плитой

При обрушении бетонной плиты на недострое в Черепановском районе погибли 2 подростка

Вечером 8 августа в Черепановском районе Новосибирской области произошла трагедия — двое мальчиков погибли из-за обрушения бетонной плиты.





Инцидент произошел в 17:00 в посёлке Дорогино, в недостроенном одноэтажном панельном доме по ул. Промышленная, 3. Двое мальчиков в компании 19-летнего знакомого находились в заброшенном здании. Подростки 11 и 12 лет раскачивали бетонную плиту.





«Они её раскачивали, думали, что упадёт наружу, но она упала вовнутрь и придавила их. Монолитная стена — очень тяжелый предмет, два мальчика погибли на месте»,





— пояснили в пресс-службе СУ СК РФ по НСО.







Очевидцы в социальных сетях сообщают, что 19-летним молодым человеком на месте происшествия был брат одного из погибших мальчиков.







Подобные несчастные случаи в заброшенных зданиях в Новосибирской области не редкость. В 2012 году трое школьников погибли под завалами заброшенного гаража — тогда трагедия произошла в Мошковском районе Новосибирской области.