Лаванда и дикие лошади: новосибирский фотограф открыла выставку с красивейшими кадрами юга Франции

В новосибирском ресторане «Библиотека» открылась выставка «Летний день в Провансе» — сибирячка Елена Почеснёва сфотографировала диких лошадей, лавандовые поля и другие красоты французской области.


Дикие лошади Камарга. Фото Елены Почеснёвой
Дикие лошади Камарга. Фото Елены Почеснёвой


Все представленные на выставке работы продаются — вырученные деньги организаторы собираются отдать благотворительному фонду «Защити жизнь».


Аббатство Сенанк. Фото Елены Почеснёвой
Аббатство Сенанк. Фото Елены Почеснёвой


Елена Почеснёва сделала снимки во время путешествия по югу Франции — в Провансе и области Камарг в Лангедоке. Фотографу удалось запечатлеть цветущие лавандовые поля, небольшие живописные деревушки и знаменитых диких лошадей Камарга.


Лавандовые поля в Провансе. Фото Елены Почеснёвой
Лавандовые поля в Провансе. Фото Елены Почеснёвой


Как призналась сама Елена Почеснёва, именно Камарг произвёл на неё самое сильное впечатление. «Я думала, что эти белые камаргские лошади живут в каких-то сказках, что эти пляжи, по которым они бегают, находятся в каких-то других мирах, за облаками, куда простые смертные никогда не попадают. И это было удивительно и действительно сказочно», — рассказала Почеснёва.


Лошади в Национальном парке Камарг. Фото Елены Почеснёвой
Лошади в Национальном парке Камарг. Фото Елены Почеснёвой


Национальный парк Камарг расположен на южном побережье Франции. Одна из его главных достопримечательностей — табуны диких лошадей.


Пон-дю-Гар — самый крупный из сохранившихся акведуков, построенных ещё во времена Древнего Рима в середине I века н.э. Фото Елены Почеснёвой
Пон-дю-Гар — самый крупный из сохранившихся акведуков, построенных ещё во времена Древнего Рима в середине I века н.э. Фото Елены Почеснёвой


В объектив автора также попали древние французские городки и монастыри и кадры сельской жизни.


Коммуна Горд (Gordes) в Провансе. Фото Елены Почеснёвой
Коммуна Горд (Gordes) в Провансе. Фото Елены Почеснёвой


«Мне захотелось ненадолго воссоздать тут, в Сибири, с помощью фотографий эту тёплую атмосферу. Хотелось попробовать передать настроение и эстетическую красоту природы Прованса, которая учит наслаждаться каждым моментом жизни», — объяснила свой замысел автор выставки.


Пчела на цветке лаванды. Фото Елены Почеснёвой
Пчела на цветке лаванды. Фото Елены Почеснёвой


Елена Почеснёва — выпускница НГУ, более 20 лет проработала в журналистике. Открывшаяся в «Библиотеке» выставка — уже вторая для автора, первая состоялась в 2016 году в Доме учёных СО РАН.


Лошади Камарга. Фото Елены Почеснёвой
Лошади Камарга. Фото Елены Почеснёвой


В последнее время фотовыставки в ресторанах Новосибирска проходят всё чаще. Например, в 2016 году в кофейне Tamel новосибирская фотохудожница Дина Маркова представляла фотографии городских пейзажей, сделанные на iPhone 6.

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Стас Соколов
Фото Елены Почеснёвой

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