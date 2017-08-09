Лаванда и дикие лошади: новосибирский фотограф открыла выставку с красивейшими кадрами юга Франции

В новосибирском ресторане «Библиотека» открылась выставка «Летний день в Провансе» — сибирячка Елена Почеснёва сфотографировала диких лошадей, лавандовые поля и другие красоты французской области.





Дикие лошади Камарга. Фото Елены Почеснёвой





Все представленные на выставке работы продаются — вырученные деньги организаторы собираются отдать благотворительному фонду «Защити жизнь».







Аббатство Сенанк. Фото Елены Почеснёвой





Елена Почеснёва сделала снимки во время путешествия по югу Франции — в Провансе и области Камарг в Лангедоке. Фотографу удалось запечатлеть цветущие лавандовые поля, небольшие живописные деревушки и знаменитых диких лошадей Камарга.







Лавандовые поля в Провансе. Фото Елены Почеснёвой





Как призналась сама Елена Почеснёва, именно Камарг произвёл на неё самое сильное впечатление. «Я думала, что эти белые камаргские лошади живут в каких-то сказках, что эти пляжи, по которым они бегают, находятся в каких-то других мирах, за облаками, куда простые смертные никогда не попадают. И это было удивительно и действительно сказочно», — рассказала Почеснёва.







Лошади в Национальном парке Камарг. Фото Елены Почеснёвой





Национальный парк Камарг расположен на южном побережье Франции. Одна из его главных достопримечательностей — табуны диких лошадей.







Пон-дю-Гар — самый крупный из сохранившихся акведуков, построенных ещё во времена Древнего Рима в середине I века н.э. Фото Елены Почеснёвой





В объектив автора также попали древние французские городки и монастыри и кадры сельской жизни.





Коммуна Горд (Gordes) в Провансе. Фото Елены Почеснёвой





«Мне захотелось ненадолго воссоздать тут, в Сибири, с помощью фотографий эту тёплую атмосферу. Хотелось попробовать передать настроение и эстетическую красоту природы Прованса, которая учит наслаждаться каждым моментом жизни», — объяснила свой замысел автор выставки.





Пчела на цветке лаванды. Фото Елены Почеснёвой





Елена Почеснёва — выпускница НГУ, более 20 лет проработала в журналистике. Открывшаяся в «Библиотеке» выставка — уже вторая для автора, первая состоялась в 2016 году в Доме учёных СО РАН.







Лошади Камарга. Фото Елены Почеснёвой





В последнее время фотовыставки в ресторанах Новосибирска проходят всё чаще. Например, в 2016 году в кофейне Tamel новосибирская фотохудожница Дина Маркова представляла фотографии городских пейзажей, сделанные на iPhone 6.