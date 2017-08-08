Суд отправил телефонного террориста «Шакала» на исправительные работы

Суд отправил лжетеррориста на исправительные работы

Сегодня, 8 августа, суд приговорил к исправительным работам 29-летнего новосибирца Петра Михалёва, который минувшей зимой позвонил в полицию с угрозами о массовых взрывах.





«1 год исправработ ему дали с удержанием 10 % заработка в доход государства», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Дзержинского района Дмитрий Константинов.







Он напомнил, что 21 декабря 2016 года Пётр Михалёв позвонил в полицию и сообщил о минировании сразу четырёх офисных и торговых зданий в Новосибирске — ул. Фрунзе, 232 и 234/1, ул. Богдана Хмельницкого, 100 и Крылова, 36. Первый звонок подсудимый сделал в 11:00.







«Потом в 11 часов 3 минуты он снова перезвонил на "02" и сообщил, что у них 1 час до взрыва, время пошло. <…> Когда он звонил, то представлялся террористом Шакалом, говорил, что он состоит в ИГИЛ (запрещённая в России террористическая организация. — О.Х.)», — описал ситуацию Дмитрий Константинов.







В тот день по тревоге поднялись все экстренные службы. Полицейские эвакуировали людей из якобы заминированных зданий, но никаких взрывных устройств не нашли.







Через несколько дней полицейские объявили о том, что за звонки о взрывах задержан житель Калининского района.







В суде Пётр Михалёв пояснил, что специально сообщал о минировании зданий, в которых работают филиалы банка ВТБ24, добавил Константинов. Как оказалось, знакомые подсудимого собирались купить квартиру, а Михалёв хотел сорвать сделку. При этом он не знал, в каком именно офисе банка будет проходить сделка, поэтому решил «заминировать» сразу несколько зданий.







ТЦ «Колорлон», оцепленный после звонков о бомбе 21 декабря 2016 года





Дмитрий Константинов уточнил, что звонивший был трезв. «В принципе он на учёте ни у нарколога, ни у психиатра не состоит. Он делал всё это осознанно. Сказал: "Мне нужно было, чтобы сорвалась сделка, и я о последствиях не подумал"», — передал позицию подсудимого гособвинитель.







Дзержинский районный суд признал Петра Михалёва виновным по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве). Подсудимый свою вину признал и раскаялся.







«Он просил, чтобы ему назначили штраф. Но поскольку у него зарплата 14 тыс. руб., а у его супруги — около 21 тыс. руб., я как гособвинитель посчитал, что он не сможет исполнить это наказание, потому что санкциями предусмотрен штраф до 200 тыс. руб., 30 дней на исполнение. Я подумал, что ему это нереально исполнить, и попросил, чтобы суд назначил 1 год исправительных работ», — пояснил Дмитрий Константинов.







Суд эту позицию поддержал. По словам гособвинителя, банк ВТБ24 заявил о том, что хочет взыскать с Михалёва убытки за простой работы во время эвакуации. Всего организация рассчитывает получить 300 тыс. руб. Но рассматривать этот иск суд предложил уже в гражданском порядке.





Приговор в законную силу не вступил.