Суд отправил телефонного террориста «Шакала» на исправительные работы

Суд отправил лжетеррориста на исправительные работы
Суд отправил лжетеррориста на исправительные работы

Сегодня, 8 августа, суд приговорил к исправительным работам 29-летнего новосибирца Петра Михалёва, который минувшей зимой позвонил в полицию с угрозами о массовых взрывах.


«1 год исправработ ему дали с удержанием 10 % заработка в доход государства», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Дзержинского района Дмитрий Константинов.


Он напомнил, что 21 декабря 2016 года Пётр Михалёв позвонил в полицию и сообщил о минировании сразу четырёх офисных и торговых зданий в Новосибирске — ул. Фрунзе, 232 и 234/1, ул. Богдана Хмельницкого, 100 и Крылова, 36. Первый звонок подсудимый сделал в 11:00.


«Потом в 11 часов 3 минуты он снова перезвонил на "02" и сообщил, что у них 1 час до взрыва, время пошло. <…> Когда он звонил, то представлялся террористом Шакалом, говорил, что он состоит в ИГИЛ (запрещённая в России террористическая организация. — О.Х.)», — описал ситуацию Дмитрий Константинов.


В тот день по тревоге поднялись все экстренные службы. Полицейские эвакуировали людей из якобы заминированных зданий, но никаких взрывных устройств не нашли.


Через несколько дней полицейские объявили о том, что за звонки о взрывах задержан житель Калининского района. 


В суде Пётр Михалёв пояснил, что специально сообщал о минировании зданий, в которых работают филиалы банка ВТБ24, добавил Константинов. Как оказалось, знакомые подсудимого собирались купить квартиру, а Михалёв хотел сорвать сделку. При этом он не знал, в каком именно офисе банка будет проходить сделка, поэтому решил «заминировать» сразу несколько зданий.


ТЦ «Колорлон», оцепленный после звонков о бомбе 21 декабря 2016 года
ТЦ «Колорлон», оцепленный после звонков о бомбе 21 декабря 2016 года


Дмитрий Константинов уточнил, что звонивший был трезв. «В принципе он на учёте ни у нарколога, ни у психиатра не состоит. Он делал всё это осознанно. Сказал: "Мне нужно было, чтобы сорвалась сделка, и я о последствиях не подумал"», — передал позицию подсудимого гособвинитель.


Дзержинский районный суд признал Петра Михалёва виновным по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве). Подсудимый свою вину признал и раскаялся.


«Он просил, чтобы ему назначили штраф. Но поскольку у него зарплата 14 тыс. руб., а у его супруги — около 21 тыс. руб., я как гособвинитель посчитал, что он не сможет исполнить это наказание, потому что санкциями предусмотрен штраф до 200 тыс. руб., 30 дней на исполнение. Я подумал, что ему это нереально исполнить, и попросил, чтобы суд назначил 1 год исправительных работ», — пояснил Дмитрий Константинов.


Суд эту позицию поддержал. По словам гособвинителя, банк ВТБ24 заявил о том, что хочет взыскать с Михалёва убытки за простой работы во время эвакуации. Всего организация рассчитывает получить 300 тыс. руб. Но рассматривать этот иск суд предложил уже в гражданском порядке.


Приговор в законную силу не вступил.

Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.

Ольга Хмелевская
Фото Татьяны Фатеевой (1), фото читателя НГС (2)

Прочтений: 2750
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (10)10
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено