Машину сибирячки арестовали из-за штрафов бывшего хозяина авто

Машина сибирячки оказалась неожиданно арестованной по решению судебных приставов Кемеровской области
Машина сибирячки оказалась неожиданно арестованной по решению судебных приставов Кемеровской области

Жительница Новосибирска Евгения Агамян выставила на продажу Ford Focus 2006 года и обнаружила, что сделке мешает арест, наложенный судебными приставами из Кемеровской области.


«2 года назад я приобрела в Новосибирске автомобиль — всё было официально. В ГИБДД его проверили полностью. И вот сейчас выставила на продажу. Буквально первый же покупатель сообщил мне, что судебные приставы по Кемеровской области наложили арест на перерегистрацию моего автомобиля. Но я в Кемеровскую область на этом автомобиле даже ни разу не ездила», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ владелица машины Евгения Агамян. 


В МРЭО Госавтоинспекции Агамян выяснила, что арест на машину наложили судебные приставы из Кемеровской области ещё в апреле 2017 года. Причиной стал непогашенный штраф её прежнего владельца за нарушение, совершённое ещё в 2016 году.


«Звоню в Кемерово, а мне там говорят: "Приезжайте к нам, мы снимем арест"», — рассказала Евгения Агамян. 


В канцелярии управления ФССП по Кемеровской области корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили арест машины Агамян. Как пояснили в ведомстве, предыдущий владелец автомобиля не оплатил штраф в размере 500 рублей, а, по информации ГИБДД Новокузнецка, автомобиль Ford Focus всё ещё числился за ним. После телефонного звонка и заявления нового владельца машины ограничение с машины сняли, добавили в ФССП.


Кузбасские приставы не первый раз выносят решения, создающие трудности для новосибирцев. В этом году жителю города дважды блокировали банковскую карту из-за должника из Кемеровской области — мужчины оказались полными тёзками и родились в один день.

Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.

Илья Калинин
Фото Сергея Ляшко

Прочтений: 4791
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (30)30
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено