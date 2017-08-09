Машину сибирячки арестовали из-за штрафов бывшего хозяина авто

Машина сибирячки оказалась неожиданно арестованной по решению судебных приставов Кемеровской области

Жительница Новосибирска Евгения Агамян выставила на продажу Ford Focus 2006 года и обнаружила, что сделке мешает арест, наложенный судебными приставами из Кемеровской области.







«2 года назад я приобрела в Новосибирске автомобиль — всё было официально. В ГИБДД его проверили полностью. И вот сейчас выставила на продажу. Буквально первый же покупатель сообщил мне, что судебные приставы по Кемеровской области наложили арест на перерегистрацию моего автомобиля. Но я в Кемеровскую область на этом автомобиле даже ни разу не ездила», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ владелица машины Евгения Агамян.





В МРЭО Госавтоинспекции Агамян выяснила, что арест на машину наложили судебные приставы из Кемеровской области ещё в апреле 2017 года. Причиной стал непогашенный штраф её прежнего владельца за нарушение, совершённое ещё в 2016 году.







«Звоню в Кемерово, а мне там говорят: "Приезжайте к нам, мы снимем арест"», — рассказала Евгения Агамян.





В канцелярии управления ФССП по Кемеровской области корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили арест машины Агамян. Как пояснили в ведомстве, предыдущий владелец автомобиля не оплатил штраф в размере 500 рублей, а, по информации ГИБДД Новокузнецка, автомобиль Ford Focus всё ещё числился за ним. После телефонного звонка и заявления нового владельца машины ограничение с машины сняли, добавили в ФССП.





Кузбасские приставы не первый раз выносят решения, создающие трудности для новосибирцев. В этом году жителю города дважды блокировали банковскую карту из-за должника из Кемеровской области — мужчины оказались полными тёзками и родились в один день.