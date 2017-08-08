На Плющихинском жилмассиве начали строить первую школу

Новая школа появится на перекрёстке ул. Татьяны Снежиной и Виталия Потылицына
Новая школа появится на перекрёстке ул. Татьяны Снежиной и Виталия Потылицына

На пустыре около остановки «Татьяны Снежиной» в Октябрьском районе Новосибирска появились строительные вагончики и техника — на Плющихинском жилмассиве построят первую школу.


«Пока нет конкретной информации о сроках [строительства школы]. "Дискус" финансирует проект, и на 2018 год заложены небольшие средства на привязку проекта к местности», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе строительной компании, которая работает на Плющихинском.


Весной 2017 года компания-застройщик жилмассива разработала проект новой школы. Согласно проекту компании-подрядчика,


на Плющихинском построят 4-этажное здание с актовым залом на 500 мест, столовой на 520 детей, двумя спортивными площадками и гимнастическим городком.


Школа будет рассчитана на 1100 учеников. По первоначальным оценкам, стоимость строительства составит 700 млн руб.


О появлении первой школы на Плющихинском жилмассиве стало известно в январе этого года — тогда федеральные власти пообещали выделить Новосибирску деньги на строительство десятка новых школ, в том числе на ул. Виталия Потылицына. Федеральная программа рассчитана до 2025 года и уже позволила построить современную школу в микрорайоне Горский — её открыли в конце прошлого года.

У нас есть страничка в «Одноклассниках» — подписывайтесь, там много интересных новостей (и котики!).

Мария Шевлягина
Фото читателя НГС

Прочтений: 1202
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (15)15
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено