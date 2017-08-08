На Плющихинском жилмассиве начали строить первую школу

Новая школа появится на перекрёстке ул. Татьяны Снежиной и Виталия Потылицына

На пустыре около остановки «Татьяны Снежиной» в Октябрьском районе Новосибирска появились строительные вагончики и техника — на Плющихинском жилмассиве построят первую школу.





«Пока нет конкретной информации о сроках [строительства школы]. "Дискус" финансирует проект, и на 2018 год заложены небольшие средства на привязку проекта к местности», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе строительной компании, которая работает на Плющихинском.





Весной 2017 года компания-застройщик жилмассива разработала проект новой школы. Согласно проекту компании-подрядчика,





на Плющихинском построят 4-этажное здание с актовым залом на 500 мест, столовой на 520 детей, двумя спортивными площадками и гимнастическим городком.





Школа будет рассчитана на 1100 учеников. По первоначальным оценкам, стоимость строительства составит 700 млн руб.







О появлении первой школы на Плющихинском жилмассиве стало известно в январе этого года — тогда федеральные власти пообещали выделить Новосибирску деньги на строительство десятка новых школ, в том числе на ул. Виталия Потылицына. Федеральная программа рассчитана до 2025 года и уже позволила построить современную школу в микрорайоне Горский — её открыли в конце прошлого года.