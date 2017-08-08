Дом революционерки Дуси Ковальчук попросили отдать казакам

Сейчас историческое здание в центре Новосибирска пустует
Сейчас историческое здание в центре Новосибирска пустует

Пустующий дом сибирской революционерки Дуси Ковальчук на ул. Ленина, 92«б» в Железнодорожном районе Новосибирска могут передать казакам. 


Как сообщили НГС.НОВОСТИ в областном управлении по госохране объектов культурного наследия, сейчас в здании идёт плановый ремонт. 


«По завершении ремонтных работ осенью 2017 года будет принято решение о предоставлении помещений объектов культурного наследия в пользование, — говорится в официальном ответе управления в ответ на запрос НГС.НОВОСТИ. — В "Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия НСО" (управляет домом Дуси Ковальчук. — Л.П.) обратилась Новосибирская областная общественная организация деятелей казачьей культуры с просьбой передать помещения объекта культурного наследия в пользование».


В общественной организации оперативно прокомментировать эту просьбу не смогли, но признали, что собственного помещения у неё нет. Как объяснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ представитель организации, её создали в поддержку казачьего ансамбля «Сибирское сказание» и для «связей казачества с новосибирской культурой».


В июле жительница Новосибирска предложила открыть в доме музей Гражданской войны — ещё до революции Дуся Ковальчук устраивала здесь подпольные встречи большевиков.

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Лиза Пичугина
Фото Ольги Бурлаковой

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