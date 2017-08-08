S7 запускает авиарейсы на родину «Реальных пацанов»

Из Новосибирска в Пермь пассажиров будут возить маленькие бразильские самолёты 
Из Новосибирска в Пермь пассажиров будут возить маленькие бразильские самолёты 

Авиакомпания S7 открыла продажу билетов на прямые рейсы из Новосибирска в Пермь и обратно. 


S7 начнёт обслуживать этот маршрут уже с 1 сентября. Как следует из расписания на сайте аэропорта Толмачёво, улететь из Новосибирска в Пермь пассажиры смогут по понедельникам и пятницам на самолётах Embraer 170. Эти маленькие бразильские самолёты появились в парке S7 ещё весной.


На сайте Толмачёво сообщается, что авиарейсы в Пермь будут отправлять из Новосибирска в 21:50 по местному времени, в полёте пассажирам предстоит провести 3 часа 10 минут. Вылет обратных рейсов запланирован на те же дни в 23:40 по пермскому времени, говорится в расписании на сайте аэропорта Большое Савино.


Судя по данным на сайте S7, билеты на первые рейсы стоят 5455 руб. в одну сторону без учёта сборов (по тарифу «Эконом Гибкий»).


«S7 возобновляет полёты по направлению, которое не обслуживалось с июня 2017 года», — напомнили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе аэропорта Толмачёво. 


Пермь находится в Предуралье, здесь снимался фильм Александра Велединского «Географ глобус пропил» с Константином Хабенским в главной роли. Также этот город можно увидеть в сериале «Реальные пацаны». Раньше — с ноября 2016 года по июнь 2017 года — из Перми в Новосибирск летала авиакомпания «ЮВТ-Аэро», до этого авиасообщения между нашими городами не было с 2008 года.

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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова

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