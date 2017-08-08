Новосибирцы собрали 450 тысяч на новые будки для собак в Академгородке

Так выглядит вольер для собак в приюте Академгородка сейчас

Сбор денег на новые будки для собак в приюте Академгородка объявили в начале июля — вчера поздно вечером, 7 августа, волонтёры «Право животных на жизнь» подвели итоги акции.





«Вчера сидела допоздна и следила за сбором средств — нам не хватало около 62 тыс. для завершения проекта. Если бы мы их не набрали вчера, проект не был бы успешным, и нам не перечислили средства. Просидела до ночи — никто не помог, расстроенная пошла спать. А утром просыпаюсь — мне помощница сообщает, что житель Москвы Алексей за 2 часа до окончания проекта перечислил нам сразу 63 тыс.! Нашему счастью нет предела — мы благодарим всех, кто помог собрать нам эти средства!» — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор приюта для собак Академгородка Галина Клебче.





Вольеры для собак построили больше 12 лет назад, и за это время они пришли в негодность. На собранные деньги волонтёры уже начали покупать стройматериалы и искать подрядчика. Ремонт обещают закончить до наступления холодов — будки будут готовы к концу сентября – началу октября. «Мы поставим качественные утеплённые будки. У нас много будет именных будок — нашим спонсорам мы предложим разрисовать их, как они захотят. Сейчас даже не верится, что мы смогли. Когда начинали проект, мы сильно сомневались, что у нас получится», — переживает Клебче.





Смета расходов на новые вольеры и будки для собак и схема строения вольеров





Приют «Право животных на жизнь» — один из четырёх общественных собачьих приютов, зарегистрированных в НСО, открылся больше 10 лет назад в Верхней зоне Академгородка на земле экспериментального хозяйства СО РАН. В нём живут больше 200 собак.





В декабре в 2010 году в приюте произошёл крупный пожар — тогда погибло 23 собаки, часть вольеров была разрушена. В 2011 году новосибирский бизнесмен не пожалел средств, и на месте деревянного здания появилось новое — с белыми стенами и бетонным полом.