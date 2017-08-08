На Троллейном жилмассиве починили опасную пешеходную дорожку

Так выглядит дорожка сейчас

На Троллейном жилмассиве заасфальтировали длинную пешеходную дорожку, на которой регулярно падали люди.







Тротуар вдоль домов по ул. Киевская, 2 и ул. Киевская, 3 закончили ремонтировать несколько дней назад. На участке длиной около 1 км появился свежий асфальт — теперь здесь можно кататься на велосипеде, роликах и просто гулять мамам с коляской.





«На этой дорожке был большой камень. Зимой его полностью закрывал снег, получалась большая скользкая горка, на которой падали люди. Посередине дороги была огромная яма — две мамы с колясками никак не могли на этой тропинке разойтись. Были и более мелкие ямы — когда шёл дождь, их забрасывали поддонами, чтобы хоть как-то можно было пройти», — описал прежний облик этого места живущий поблизости новосибирец Алексей.





А так она выглядела ещё в марте

Мужчина посоветовался с местными жителями и написал просьбу отремонтировать дорожку местному депутату.







«Никто не верил, что что-то изменится. Но я пошёл на приём к депутату, чтобы проконсультироваться. Мы написали заявления, запросы об уборке камня, гаража. Нам ответили, что эту дорожку успевают внести в список [тропинок, что подлежат ремонту] и на неё могут выделить деньги. В итоге и камень, и гараж убрали, а дорожку расширили», — отметил мужчина и призвал всех новосибирцев быть более инициативными.





Это не первый пример того, как новосибирцы сами меняют город. В конце прошлого года горожане обратили внимание на тупиковый пандус возле спортивного центра «Мир Бокса». После публикации на НГС чиновники уже через несколько дней пандус разблокировали.