На Троллейном жилмассиве починили опасную пешеходную дорожку

Так выглядит дорожка сейчас 
Так выглядит дорожка сейчас 

На Троллейном жилмассиве заасфальтировали длинную пешеходную дорожку, на которой регулярно падали люди.


Тротуар вдоль домов по ул. Киевская, 2 и ул. Киевская, 3 закончили ремонтировать несколько дней назад. На участке длиной около 1 км появился свежий асфальт — теперь здесь можно кататься на велосипеде, роликах и просто гулять мамам с коляской. 


«На этой дорожке был большой камень. Зимой его полностью закрывал снег, получалась большая скользкая горка, на которой падали люди. Посередине дороги была огромная яма — две мамы с колясками никак не могли на этой тропинке разойтись. Были и более мелкие ямы — когда шёл дождь, их забрасывали поддонами, чтобы хоть как-то можно было пройти», — описал прежний облик этого места живущий поблизости новосибирец Алексей.


А так она выглядела ещё в марте
А так она выглядела ещё в марте

Мужчина посоветовался с местными жителями и написал просьбу отремонтировать дорожку местному депутату.


«Никто не верил, что что-то изменится. Но я пошёл на приём к депутату, чтобы проконсультироваться. Мы написали заявления, запросы об уборке камня, гаража. Нам ответили, что эту дорожку успевают внести в список [тропинок, что подлежат ремонту] и на неё могут выделить деньги. В итоге и камень, и гараж убрали, а дорожку расширили», — отметил мужчина и призвал всех новосибирцев быть более инициативными. 


Это не первый пример того, как новосибирцы сами меняют город. В конце прошлого года горожане обратили внимание на тупиковый пандус возле спортивного центра «Мир Бокса». После публикации на НГС чиновники уже через несколько дней пандус разблокировали.

Ольга Власова
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