Врачам дали новую «Ладу» для поездок к неизлечимо больным детям

Новая машина будет забирать тяжелобольных детей из Новосибирска и районов области в стационар





Детская паллиативная служба Новосибирской районной больницы № 1 получила новый автомобиль от фонда помощи хосписам «Вера» и теперь сможет увезти маленьких тяжелобольных пациентов в стационар.





Для паллиативной бригады это уже 2-й автомобиль — на первом врачи сами выезжали к пациентам для консультации на дому. На новой LADA Largus специалисты смогут забирать их в стационар, сообщили в минздраве Новосибирской области.





«Там есть носилки, оборудование ставится для сопровождения тяжёлых детей, с аппаратом искусственной вентиляции лёгких, — это необходимо. Тёплый, хороший салон, хорошая машина. Сделана она в Ульяновске по спецзаказу, а оплатил фонд "Вера"», — рассказал НГС.НОВОСТИ главный врач Новосибирской районной больницы № 1 Владимир Беспалов.







Он уточнил, что детская паллиативная служба выезжает к пациентам и в Новосибирск, и в районы области.







Машина оснащена аппаратом для вентиляции лёгких





Детское паллиативное отделение, как и детская выездная паллиативная служба, открылось на базе Новосибирской районной больницы № 1 в июле 2016 года. За 6 месяцев 2017 года бригада службы выезжала к маленьким пациентам 1643 раза, добавили в министерстве здравоохранения.







«Паллиативная помощь — это не только облегчение симптомов болезни, но ещё и психологическая, а также социальная поддержка. Поэтому вместе с терапевтом работает и психолог, который помогает как больному, так и его близким», — объяснял ранее главный специалист по паллиативной помощи Новосибирской области Роберт Прокопьев. В этом году в планах министерства — купить ещё 9 машин «скорой помощи» для разных районов Новосибирской области. Самую дорогую — реанимобиль — получит областная больница на ул. Немировича-Данченко.