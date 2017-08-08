Новосибирцы пожаловались в полицию на собаку-убийцу, гуляющую около детского садика

Собака гуляет по ОбьГЭСу без намордника и хозяина

Агрессивный чёрно-белый стаффордширский бультерьер напугал жителей микрорайона ОбьГЭС в Советском районе — пёс нападает на новосибирцев и их маленьких собак.





Жительница дома на ул. Печатников Наталья Данилова первый раз увидела агрессивную собаку 6 августа. «Мы гуляли с ребёнком и с дедушкой, услышали, как кричит соседка, и увидели, как стафф терзал её мопса, уже мёртвого», — рассказала девушка корреспонденту НГС.НОВОСТИ.







Бультерьер невысокий и мощный, чёрно-белого цвета, на него надет широкий кожаный ошейник, описала собаку Наталья. Со слов соседей по микрорайону девушка говорит, что ещё 6 августа стафф загрыз пинчера и напал на таксу, которую хозяевам удалось спасти. На следующий день агрессивная собака пыталась напасть на женщину — жительнице удалось убежать.







«У нас некоторые мужчины, у кого маленькие собачки, уже ходят гулять с битами, потому что стафф выскакивает из ниоткуда. И он не местный, потому что у нас все собачники друг друга знают, эту собаку здесь раньше не видели ни разу», — рассказывает Наталья.







Собака часто лежит на дорожке недалеко от детского сада «Полянка» на ул. Печатников, заметила жительница. В детском саду НГС.НОВОСТИ пояснили, что охранник слышал от родителей о собаке, но на территории и около неё собаку не видел ни разу.







Жители микрорайона несколько раз вызывали сотрудников полиции и отлова животных, но собаку никто не поймал. В пресс-службе ГУ МВД России подтвердили, что 6 августа в полицию позвонили жители и сообщили, что агрессивная собака бегает по ул. Часовой.







«Сотрудники полиции туда выехали, но собаку не нашли. Заявления от пострадавших от действий собаки не поступали», — добавили в пресс-службе полиции.







Одно из страшных нападений домашних собак на жителя НСО произошло в январе 2015 года. Тогда три овчарки убежали с территории дома в лесополосу около Речкуновской зоны отдыха и напали там на мужчину, который был на пробежке. Собаки кусали мужчину за ноги, шею, голову — после нападения сибиряк получил серьёзные травмы и попал в реанимацию. В начале 2017 года суд признал хозяина собак виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности — ему назначили 350 часов обязательных работ, но освободили от наказания из-за истечения срока давности происшествия.