Новосибирская УК тайно включила в платёжки страховку квартир

Сумма страховки варьируется от 200 до 280 руб. в месяц

Жильцы многоквартирных домов в Дзержинском районе Новосибирска с удивлением обнаружили в платёжных квитанциях ЖКХ строку «Добровольное страхование».





Об этом НГС.НОВОСТИ сообщили сразу несколько новосибирцев, живущих в домах, которые обслуживает управляющая компания «Дзержинец».







Как рассказал житель дома № 67 по ул. Фрунзе Михаил, вчера он обнаружил в почтовом ящике платёжную квитанцию за июль, в которую были включены услуги добровольного страхования жилья. Как следует из квитанции, собственник квартиры должен заплатить 240 руб. страховой компании «УРАЛСИБ Страхование».





Раньше такой строки в платёжках не было, утверждает читатель. Причём никакого договора со страховщиками он не подписывал.





Удивившая жителя платёжка





«Когда я сегодня пошёл в ЖЭУ-31 платить за квартиру, то там с десяток пенсионеров сидел с такими же точно платёжками. Мы выяснили, что в них стоит вот эта непонятная услуга, за которую мы, в принципе, решили не платить. Это же добровольная услуга, правильно? И меня возмутило то, что она идёт в основном платёжном документе, и многие действительно могут не разобраться и заплатить», — рассуждает мужчина.







В ЖЭУ он увидел объявление о том, что при желании жители могут отказаться от добровольного страхования по телефону. Причём сделать это нужно до 5-го числа, хотя платёжки пришли только 7 августа.







«Никаких договоров с этой компанией — "УРАЛСИБ Страхование" — у нас нет, поэтому я считаю, что мы не обязаны ни отказываться даже по телефону, ни платить, потому что ни в какие договорные отношения с этими страховщиками мы не вступали», — считает житель дома № 67 по ул. Фрунзе.







Объявление в ЖЭУ № 31





О своём желании проигнорировать эту строку в платёжке корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщил и житель дома № 29/1 по ул. Кошурникова. В платёжной квитанции за июль страховщики предложили ему заплатить взнос в 200 руб.







На сайте УК «Дзержинец» говорится, что сумма страховки зависит от количества комнат в квартире и может варьироваться от 200 до 280 руб. в месяц. Эти взносы позволяют застраховать квартиру от затопления, пожара, взрыва, стихийных бедствий и вандализма.







Заместитель директора УК «Дзержинец» по общим вопросам Андрей Краснов подтвердил НГС.НОВОСТИ, что собственники квартир могут вообще не платить страховку. «Предусмотрена такая возможность — оплачивать с добровольным страхованием квартплату или без», — пояснил Краснов.







По его словам, если в первый раз собственник не заплатил страховку, то его квартира автоматически считается незастрахованной. А значит, ему не нужно дополнительно звонить в управляющую компанию, чтобы отказаться от этой услуги.







«До 5-го числа отказаться — это услуга, которая начинается со второго месяца. От чего отказываться, если человек не заплатил? От чего? Он не заплатил — всё, он не участвует в программе добровольного страхования. А вот если он заплатил, а на следующий месяц хочет отказаться, чтобы ему не делали начисления, он до 5-го числа должен это сделать», — рассказал замдиректора «Дзержинца».







Графа «Добровольное страхование» — не единственное, чем удивили новосибирцев платёжки за июль. Почти все услуги ЖКХ с 1 июля подорожали в среднем на 4 %. Ранее эксперты рассказали НГС.НОВОСТИ о законных способах сократить расходы на коммунальные услуги.