«Вернули с того света»: попавшая в ДТП пассажирка такси рассказала, как выжила после аварии

Девушка считает, что врачи дали ей вторую жизнь
Девушка считает, что врачи дали ей вторую жизнь

Сибирячка Светлана Чернова зимой попала в страшное ДТП на Димитровском мосту. Субботним утром 11 февраля девушка возвращалась с работы, когда в её такси Renault Logan врезался Toyota Vitz с 21-летним водителем за рулем. Страшный удар отбросил «Рено» в проходящий автобус — в итоге Светлана на месяц попала в больницу, но не оправилась от тяжёлых травм до сих пор. 


Спустя полгода после того трагического дня Светлана Чернова поговорила с корреспондентом НГС.НОВОСТИ и рассказала, как врачи буквально «достали её с того света». 


После лобового столкновения с «Тойотой» Чернова потеряла сознание и очнулась уже в горбольнице № 34 на ул. Титова. Врачи обследовали девушку и обнаружили у неё множество травм. Светлана сломала обе ноги (голени и левое бедро), кисть и большой палец на правой руке, получила компрессионный перелом 3 позвонков и рваные раны лица. Медики решили ввести пациентку в медикаментозную кому, чтобы она не испытывала постоянную боль. В ней она пробыла 2 дня. 


«Я очнулась и увидела вокруг себя много врачей. Одна из них ходила и говорила: "Господи, хоть бы очнулась, хоть бы она выжила. Совсем на волоске жизнь висит у неё сейчас". 


Затем я услышала, как врачи строят версии о том, что у меня с ногами. Кто-то предложил ноги ампутировать. Я услышала это и начала шевелить пальцами. Подумала, что если речь идёт про меня, то почему мне их ампутируют — я же могу ими шевелить. Затем я снова отключилась. Позже опять пришла в себя. Рядом стоял врач. Он и рассказал мне, что случилось, потому что сама я ничего не помнила», — вспоминает девушка.


Очнувшись, Светлана поинтересовалась, в какой находится больнице. Когда узнала, что попала в 34-ю, испугалась. Об этой больнице Светлана слышала не самые хорошие отзывы, но потом убедилась, что слухи оказались вымыслом.


«Я поняла, что мне повезло и врачи там от Бога. Они не только хорошие специалисты, но ещё и очень внимательные люди. Пока я лежала в реанимации, всё время помогали мне. Приносили книги. Врач из "скорой", который привёз меня, навещал и интересовался самочувствием. Девушка из приёмного покоя Надежда Негода всё время тоже заходила. Оперировал меня хирург Валерий Владимирович Моноенко, спасибо завотделением травматологии Максиму Викторовичу Фомичеву», — перечисляет Светлана вернувших её к жизни врачей.


Медики в первую очередь взялись за ноги пациентки — ей сразу сделали пять операций и вставили ей импланты.


«Мне сразу сказали, что вытащили меня с того света. Видимо, я не должна была остаться в живых. Но мне дали вторую жизнь», — делится Чернова.


В марте Светлана вернулась домой. Здесь её окружили вниманием родители и друзья. Психологом девушка была для себя сама.


«У меня не было истерик и пессимизма. Была одна-единственная твёрдая цель — просто подняться. Я ни разу не плакала, считала, что у меня нет права раскиснуть, потому что я люблю жизнь и хочу жить дальше», — продолжает она.


Момент аварии попал на видеорегистраторы


Сейчас Светлана уже рассталась с костылями и ходит с тростью. В июле она отметила день рождения, ей исполнилось 34. Полностью вернуться к обычной жизни сибирячка планирует к Новому году — врачи дают оптимистичные прогнозы. Вскоре Чернова собирается сходить и к косметологу — чтобы убрать с лица шрамы, оставшиеся от битого стекла.


В первую очередь, признаётся девушка, пережив этот страшный период, ей хочется сменить обстановку и отправиться отдохнуть. «Мечтаю съездить в Европу, в Италию. Но это только мечты, — вздыхает Светлана. — Ещё очень хочется потанцевать. Кажется, если бы сейчас включила музыку, то танцевала бы, не останавливаясь». 


21-летнего новосибирца, который в тот день въехал на «Тойоте» в такси, Светлана ни разу не видела. После аварии сообщалось, что водитель получил права меньше года назад и объяснил аварию колеёй на дороге.


«Я его только слышала, но итогов пока никаких нет. Не могу сказать, что он что-то сделал для меня. Следователи говорят, что суд будет осенью. Возможно, там он будет себя вести по-другому», — с недоверием говорит Светлана Чернова.  

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Ольга Власова
Фото предоставлено Светланой Черновой (1)

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