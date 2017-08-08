6-летний мальчик выпал с балкона многоэтажки на Татьяны Снежиной

Ребёнок погиб

Ребёнок выпал с 8-го этажа многоэтажки дома по ул. Татьяны Снежиной, 45 в Октябрьском районе Новосибирска — мальчик играл на балконе с братом без присмотра взрослых.





Инцидент произошёл вечером 7 августа.





«Детский смех — поворачиваю голову, буквально 2 секунды и мальчик уже летит вниз головой», — рассказала НГС.НОВОСТИ соседка семьи Елена.







Со слов женщины, которая живёт этажом ниже, мальчики вместе с девочкой-сверстницей весь день находились у окна. «Падали то прищепки, то мелкие игрушки. Я на них закричала, они убежали в квартиру», — вспоминает Елена. В начале седьмого часа вечера женщина вышла на балкон и увидела, как один из братьев выпал из окна.





«Ребёнок зацепил мою машину и сработала сигнализация, — рассказал НГС.НОВОСТИ местный житель Юрий Богданов. — Я выглянул в окно и увидел уже последствия — ребёнок лежал возле правого колеса "ГАЗели"».







Сначала соседи, а потом и местный участковый попытались попасть в квартиру — дети не открыли. «Участковый вызвал МЧС, но к их приезду родители уже появились, — продолжает Юрий. — Я услышал истошный крик и понял, что это мать».





В пресс-службе СК России по НСО пояснили, что в доме находились 54-летний отец вместе со своими сыновьями и внучкой. Мужчина открыл все окна настежь и уснул. «Оставленные без присмотра дети играли в другой комнате. 6-летний ребёнок залез на подоконник и ходил по нему, а затем потерял равновесие и выпал через открытое окно на улицу, получив телесные повреждения, не совместимые с жизнью», — пояснили в ведомстве.





В отношении отца погибшего ребёнка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).





К сожалению, в Новосибирске летом дети нередко падают из окон. Так, буквально несколько дней назад 3-летний мальчик облокотился на москитную сетку и сорвался вниз, пока мама отлучилась в ванную.