Сибирячка нарисовала мрачный комикс про ночные приключения школьниц

Комикс рассказывает мистическую историю школьников

Художница и бывший иконописец Марина Назимко начала работу над комиксом по мистическому фильму «Время Иниго Морено» новосибирского режиссёра Филиппа Дмитриева.







«Началось с того, что я рисовала картинки для фильма — там в начале они идут. <…> Комикс будет немного отличаться от кино. Он будет более мрачный, с небольшими такими отступлениями [от сюжета кино]. Выполнен будет в монохромной гамме. Начала я над ним работу в июле, и планируется, что в конце сентября выйдет в свет», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Марина Назимко.





Комикс выполнен в монохромной гамме





Короткометражный художественный фильм «Время Иниго Морено» рассказывает о ночном гадании школьниц на Хэллоуин, которое заканчивается для героинь трагически — их время начинает идти вспять. Новосибирский режиссёр Филипп Дмитриев снял 25-минутную ленту всего за 5 дней. Автор фильма рассказывал НГС, что съёмки детям-актёрам дались непросто. «Это не совсем развлекательный фильм — и детям было психологически тяжело. У нас всё было очень на серьёзной интонации… И вот этот мистический дух, скажем так, среди нас витал. Было такое, что и камера отказывала несколько раз, как обычно себя не ведёт, и дети прям то ли от усталости… У одной девочки даже истерика была на площадке. Но она доиграла всё, что нужно», — рассказывал кинорежиссёр.





Кадр с новой страницы комикса — пока ещё линейный рисунок





Художница Марина Назимко за работой





Марина Назимко — профессиональный художник. Иллюстрировать книги она начала около 2 лет назад, а до этого занималась иконописью: расписывала православный храм в Колывани и оформляла католическую часовню с трапезной. Также Назимко работала иллюстратором компьютерных игр для разработчиков из Академгородка. Часть работ Марины находится в Кемеровском областном краеведческом музее.





Марина Назимко уточнила, что комикс по «Времени Иниго Морено» стал её первым крупным проектом в этом жанре.