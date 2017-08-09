Власти объявили войну свалкам около зоопарка и в частном секторе

Свалки должны убрать до 30 сентября

Городские власти решили убрать 10 свалок в Центральном округе Новосибирска.





7 августа МКУ «Центральное» объявило электронный аукцион по ликвидации несанкционированных свалок в Центральном, Железнодорожном и Заельцовском районах. Всего власти хотят убрать 10 свалок, в основном в Заельцовском районе.







«Процентов 60 свалок появлялись у нас из года в год, в частном секторе в основном. Потому что есть у нас участки частного сектора, где жители не хотят оплачивать вывоз мусора. У нас есть места, которые из года в год зачищаются. Есть места, где свалки появляются по вывозу с предприятий, — это по берегам Оби и в лесной зоне. Туда вываливают строительный мусор, землю и бытовой мусор», — рассказал НГС.НОВОСТИ начальник отдела благоустройства, озеленения и транспорта администрации Центрального округа Владислав Мартынов.





Общая стоимость контрактов — почти 950 тысяч рублей, финансировать их будут из бюджета Новосибирска 2017 года. Итоги аукциона подведут 18 августа, убрать свалки нужно до 30 сентября. Подрядчик должен будет собрать мусор вручную или с помощью спецтехники, вывезти его и утилизировать.







Администрация Центрального округа решила ликвидировать свалки:







в Железнодорожном районе:

в границах улиц Обдорской и Ленской — недалеко от площади Трубникова;

в Центральном районе:

около Романовского переулка — между улицей Ипподромской и озером Надежда;

в Заельцовском районе:

вдоль русла реки 2-я Ельцовка в районе домов № 43, 45«в» по улице Северной;



на пересечении 1-го Мочищенского шоссе и улицы Бестужева;



на пересечении улиц Жуковского и Победы;



вдоль ограды Новосибирского зоопарка от улицы Гипсовой до стадиона «Красное знамя»;



площадка между 1-й и 2-й улицами Шевцовой;



участок от улицы 2-й Лодочной до реки Ельцовка и берега Оби;



в районе дома на улицы Сухарной, 101;



в зелёной зоне рядом с административным зданием на улице Аэропорт, 1«а».

Кроме частного сектора и берегов Ельцовки стихийные свалки в Новосибирске часто возникают на пляжах и около Заельцовского парка. Жители борются с ними как могут, например, недавно сибирячки в купальниках устроили фотосессию против мусора на пляже «Бумеранг». Также мэрия решила убрать мусор с территории бывшего Гусинобродского рынка и берега озера около улицы Бродского, в июле власти объявляли аукцион на 635 миллионов рублей. Контракт заключили в конце июля с ООО «Зелёный сад».

