Власти объявили войну свалкам около зоопарка и в частном секторе
Городские власти решили убрать 10 свалок в Центральном округе Новосибирска.
7 августа МКУ «Центральное» объявило электронный аукцион по ликвидации несанкционированных свалок в Центральном, Железнодорожном и Заельцовском районах. Всего власти хотят убрать 10 свалок, в основном в Заельцовском районе.
«Процентов 60 свалок появлялись у нас из года в год, в частном секторе в основном. Потому что есть у нас участки частного сектора, где жители не хотят оплачивать вывоз мусора. У нас есть места, которые из года в год зачищаются. Есть места, где свалки появляются по вывозу с предприятий, — это по берегам Оби и в лесной зоне. Туда вываливают строительный мусор, землю и бытовой мусор», — рассказал НГС.НОВОСТИ начальник отдела благоустройства, озеленения и транспорта администрации Центрального округа Владислав Мартынов.
Общая стоимость контрактов — почти 950 тысяч рублей, финансировать их будут из бюджета Новосибирска 2017 года. Итоги аукциона подведут 18 августа, убрать свалки нужно до 30 сентября. Подрядчик должен будет собрать мусор вручную или с помощью спецтехники, вывезти его и утилизировать.
Администрация Центрального округа решила ликвидировать свалки:
в Железнодорожном районе:
- в границах улиц Обдорской и Ленской — недалеко от площади Трубникова;
в Центральном районе:
- около Романовского переулка — между улицей Ипподромской и озером Надежда;
в Заельцовском районе:
- вдоль русла реки 2-я Ельцовка в районе домов № 43, 45«в» по улице Северной;
- на пересечении 1-го Мочищенского шоссе и улицы Бестужева;
- на пересечении улиц Жуковского и Победы;
- вдоль ограды Новосибирского зоопарка от улицы Гипсовой до стадиона «Красное знамя»;
- площадка между 1-й и 2-й улицами Шевцовой;
- участок от улицы 2-й Лодочной до реки Ельцовка и берега Оби;
- в районе дома на улицы Сухарной, 101;
- в зелёной зоне рядом с административным зданием на улице Аэропорт, 1«а».
Кроме частного сектора и берегов Ельцовки стихийные свалки в Новосибирске часто возникают на пляжах и около Заельцовского парка. Жители борются с ними как могут, например, недавно сибирячки в купальниках устроили фотосессию против мусора на пляже «Бумеранг». Также мэрия решила убрать мусор с территории бывшего Гусинобродского рынка и берега озера около улицы Бродского, в июле власти объявляли аукцион на 635 миллионов рублей. Контракт заключили в конце июля с ООО «Зелёный сад».
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Ксения Евдокимова
Фото Ольги Бурлаковой