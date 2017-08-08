Начальник метро предложил поднять цену на проезд на 3 рубля

Последний раз тариф на проезд в метро повышали в 2015 году

Начальник Новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло предложил увеличить тариф на проезд до 23 руб.





«Я не хотел бы повторять аргументы в пользу того, что тариф нужно увеличивать — они общеизвестны. Понятно, что нужно учитывать темпы инфляции — по данным Росстата, в 2015 году инфляция составила 12,9 %, а в 2016 году — 5,4 %. <…> Самое главное — сегодня себестоимость проезда уже вплотную приблизилась к 20 руб.





Очевидно, что тариф нужно повышать. Я считаю, что он должен составлять как минимум 23 руб. Если же мы говорим о развитии нашего метрополитена, то, возможно, имеет смысл обсуждать тариф в размере 25 руб.»,





— сообщил НГС.НОВОСТИ начальник МУП «Новосибирский метрополитен» Аркадий Чмыхайло. Он напомнил, что последний раз тариф на проезд в метро повышался в 2015 году. Тогда стоимость проезда увеличилась на 2 руб. — с 18 до 20 руб.







«Вопрос изменения тарифа будет решаться в установленном законом порядке. Новосибирский метрополитен самостоятельно не имеет права устанавливать цену за проезд, но, конечно, своя позиция у нас есть. И, естественно, что мэр города и департамент транспорта владеют всей информацией на этот счёт», — пояснил Аркадий Чмыхайло.







Корреспондент НГС.НОВОСТИ направила запрос в пресс-службу областного правительства, чтобы узнать, обращался ли метрополитен в региональный департамент по тарифам с предложением увеличить стоимость проезда.





В конце прошлого года Новосибирский метрополитен попал в рейтинг доступности метро, уступив место лишь Екатеринбургу. По данным рейтинга медиапроекта Griffon, в Екатеринбурге, где средняя зарплата — 41 500 руб., пассажир может купить 1596 поездок. Средняя заработная плата в Новосибирске (исследователи опирались на данные Росстата за 2015 год) — 28 046 руб., соответственно, на эту зарплату новосибирец может позволить себе 1402 поездки. Этим летом мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что до конца года тариф на проезд в метро не изменится.