Пьяный новосибирец без прав сбил велосипедистку в Кировском районе

Место аварии на ул. Гэсстроевской

Вечером 7 августа молодой нетрезвый новосибирец без прав на минивэне «Тойота» сбил женщину на велосипеде.





Авария произошла в 19:40 в частном секторе Кировского района на перекрёстке ул. Гэсстроевской и 5-го Гэсстроевского переулка.







«Нетрезвый 24-летний водитель "Тойота Лит Айс" ехал по ул. Гэсстроевская и напротив дома № 42 наехал на велосипедистку», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.







В аварии пострадала 29-летняя женщина — её отвезли в больницу с ушибом головы и после обследования отпустили домой.







Молодой человек, который сбил велосипедистку, раньше был лишён прав на 1,5 года за пьяную езду. И теперь во второй раз попался нетрезвым за рулём. Сотрудники полиции арестовали мужчину по ст. 264.1 УК РФ — теперь ему грозит штраф от 200 до 300 тыс. руб., обязательные работы или лишение свободы до 2 лет.







В прошлом году нетрезвый водитель за рулём «Ниссана» проломил забор и врезался в прогулочную веранду детского сада. Дети не пострадали.

