Ребёнок пострадал в аварии у храма Александра Невского

В одной из машин находился маленький ребёнок
В одной из машин находился маленький ребёнок

У храма Александра Невского в Центральном районе Новосибирска столкнулись «Мерседес Бенц» и «Шевроле Ланос» — в ДТП пострадал ребёнок. 


Авария произошла около 8:30 сегодня, 8 августа, на перекрёстке Красного проспекта и ул. Советской. «Мерседес» ехал по Красному проспекту из центра в сторону автовокзала, а «Шевроле» выезжал с ул. Советской на Красный проспект и поворачивал налево к пл. Ленина.


«Водитель "Мерседеса" пояснил, что из-за троллейбуса, двигающегося справа, он не заметил "Шевроле" и ударил его в левую заднюю часть. От удара "Шевроле" развернуло и бросило на разделительную аллею», — описали момент ДТП специалисты мобильного приложения «Автоспас» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».


У «Мерседес Бенца» оказалась серьёзно повреждена передняя часть
У «Мерседес Бенца» оказалась серьёзно повреждена передняя часть


В ДТП пострадали 3 человека, в том числе ребёнок. Все они находились в «Шевроле». «Предварительно известно, что ребёнок получил ушиб грудной клетки, женщину зажало в салоне — спасатели извлекали её из салона. Водитель от госпитализации отказался», — сообщили аваркомы.


Водитель «Мерседеса» не пострадал. В его машине сработали подушки безопасности, заметили в «Автоспасе». 


«Шевроле Ланос» получил повреждения левой части кузова
«Шевроле Ланос» получил повреждения левой части кузова


В отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что водителю «Шевроле Ланос» — 27 лет, а водителю «Мерседеса» — 29. Информация о травмах, которые получили участники аварии, в ГИБДД пока не поступила. 


На минувшей неделе НГС.НОВОСТИ рассказывали о ещё одном ДТП, в котором травмы получили маленькие дети. Тогда на трассе под Новосибирском столкнулись «Тойота Королла» и «Хонда Цивик». В одной из машин находились 4-летний мальчик и 9-летняя девочка. 

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Ольга Власова
Фото стоп-кадр vk.com/avtospas54rus
Видео vk.com/avtospas54rus

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