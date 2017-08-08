Понял, что не выплывет: в Дзержинке спасатели достали из воды тонущего мальчика

Мальчик отплыл от берега примерно на 10–15 метров 
Мальчик отплыл от берега примерно на 10–15 метров 

Спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) помогли выбраться из воды тонущему мальчику.


Случай произошёл днём 7 августа на водоёме около биатлонного комплекса в Дзержинском районе.


«Мальчик отплыл от берега на 10–15 метров и начал махать руками и звать на помощь.Спасатели оперативно выдвинулись к нему, кинули ему спасательный круг, зашли в воду, он за него зацепился, и так его вытянули на берег. Спасатели опросили его и провели беседу, предупредив, что в следующий раз сообщат об этом полиции», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ подробности спасения ребёнка начальник МАСС Дмитрий Фокин.  


Спасателям подросток пояснил, что плавать умеет. «Я отплыл, посмотрел на берег и понял, что не справлюсь, испугался», —  пересказал Дмитрий Фокин объяснение подростка. 


В МАСС отметили, что водоём на ул. Биатлонной — популярное место для неорганизованного массового купания. Однако купаться в нём весьма опасно. Глубина местами достигает 4 метров.


«Это овраг, у него обрывистые берега. Плюс там глинистое дно — человек зашел, поскользнулся, плавать не умеет — там глубина, и он тонет. Поэтому там выставлен спасательный пост, где дежурят матросы-спасатели», — объяснил начальник МАСС. 


В МЧС напоминают, что с начала купального сезона в Новосибирской области утонули уже 45 человек. Самые опасные места для купания в регионе можно посмотреть на карте, которую подготовили НГС.НОВОСТИ.

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Ольга Власова
Фото Юлии Шипицыной

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