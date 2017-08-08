Новосибирские власти разрешили отстрел кабанов для борьбы с чумой

Власти решили провести отстрел диких кабанов, чтобы не допустить проникновение вируса в регион 
Власти решили провести отстрел диких кабанов, чтобы не допустить проникновение вируса в регион 

Новосибирские власти разрешили отстреливать диких кабанов на границе с Омской областью.


Отстрел животных нужен для того, чтобы взять пробы для лабораторных исследований и не допустить распространения вируса африканской чумы свиней в регионе. 


«Мероприятия по снижению численности диких кабанов будут проводиться в зоне шириной 10 км вдоль административной границы с Омской областью», — сообщил на заседании правительства руководитель департамента по охране животного мира Пётр Гога. 


Также власти решили дополнительно выделить из резервного фонда областного правительства 8,5 млн руб. на профилактику опасной болезни. На эти деньги чиновники приобретут оборудование для диагностики и дезинфекции вируса. 


В Омской области африканская чума свиней вспыхнула в разгар лета. Экзотический вирус меньше, чем за месяц, погубил больше 7 тыс. голов свиней. В регионе ввели режим ЧС и ограничили продажу свинины, в том числе шашлыков в городских парках.


Ближайший к Новосибирской области очаг африканской чумы находится в селе Лежанка — в 100 км от границы между областями. Раньше африканской чумы свиней в НСО не было.

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Ольга Власова
Фото Татьяны Фатеевой

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