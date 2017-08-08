На важном перекрёстке в центре города отключили светофоры
На перекрёстке ул. Ленина и ул. Урицкого перестали работать все светофоры.
Негорящие светофоры корреспондент НГС.НОВОСТИ заметил сегодня, 8 августа, около 6:45 утра.
В специализированном монтажно-эксплуатационном управлении (СМЭУ) корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что вскоре на место приедет дежурный сотрудник и выяснит причину
поломки.
За последние десять дней это уже вторая поломка светофоров на перекрёстке ул. Ленина и ул. Урицкого.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 140 символах.
Ольга Власова
Фото автора