На важном перекрёстке в центре города отключили светофоры

На перекрёстке не работают абсолютно все светофоры

На перекрёстке ул. Ленина и ул. Урицкого перестали работать все светофоры.







Негорящие светофоры корреспондент НГС.НОВОСТИ заметил сегодня, 8 августа, около 6:45 утра.





В специализированном монтажно-эксплуатационном управлении (СМЭУ) корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что вскоре на место приедет дежурный сотрудник и выяснит причину

поломки.







Переходить дорогу можно по пешеходному переходу





За последние десять дней это уже вторая поломка светофоров на перекрёстке ул. Ленина и ул. Урицкого.

