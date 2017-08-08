На важном перекрёстке в центре города отключили светофоры

На перекрёстке не работают абсолютно все светофоры 
На перекрёстке не работают абсолютно все светофоры 

На перекрёстке ул. Ленина и ул. Урицкого перестали работать все светофоры. 


Негорящие светофоры корреспондент НГС.НОВОСТИ заметил сегодня, 8 августа, около 6:45 утра. 


В специализированном монтажно-эксплуатационном управлении (СМЭУ) корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что вскоре на место приедет дежурный сотрудник и выяснит причину 

поломки. 


Переходить дорогу можно по пешеходному переходу 
Переходить дорогу можно по пешеходному переходу 


За последние десять дней это уже вторая поломка светофоров на перекрёстке ул. Ленина и ул. Урицкого. 

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Ольга Власова
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