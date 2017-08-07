Tesla впервые проехала 1000 километров без подзарядки

Электрокар Tesla впервые в истории проехал более 1000 км на одном заряде аккумуляторной батареи. Как рассказал глава компании Tesla Илон Маск в своем Twitter, машину испытывали двое итальянских автовладельцев.


"Официально первый электрический автомобиль проезжает 1000 км за один заряд! Поздравляем владельцев Tesla Italia!!", — написал Маск.


Для эксперимента использовалась модель Model S, на ней проехали 1078 км за 29 часов. Средняя скорость движения машины составила 40 км/ч. Ранее Tesla проезжала на одной зарядке 901,2 км.


Tesla впервые проехала 1000 километров без подзарядки (фото)


Tesla впервые проехала 1000 километров без подзарядки (фото)


НГС.АВТО
Фото twitter.com, tesla.com

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