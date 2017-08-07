Работник аэропорта признался в краже китайских смартфонов из почты

Мужчина вытаскивал бандероли из надорванных почтовых мешков — суд приговорил его к условному сроку

В Новосибирской области закончился суд над мужчиной, который во время работы в аэропорту Толмачёво украл 7 бандеролей с мобильными телефонами.





Подсудимый работал приёмосдатчиком груза и багажа в ООО «Международный аэропорт Новосибирск» («дочка» АО «Аэропорт Толмачёво»). По долгу службы ему приходилось разбирать почтовые грузы, которые прилетали в Новосибирск из Домодедово и Шереметьево. При этом во время смен он иногда воровал бандероли, сообщается в материалах дела.





Каждый раз это происходило примерно одинаково: работник аэропорта видел надорванные почтовые мешки и доставал из них бандероли. Всего таким образом ему удалось украсть 7 телефонов: Umidigi London за 3,7 тыс. руб., Meizu М5 за 6,7 тыс. руб., Lenovo ZUK Z1 за 8,2 тыс. руб., Xiaomi Redmi Note 3 за 9,8 тыс. руб., Xiaomi Mi5 за 13,8 тыс. руб., Kingzone за 2,7 тыс. руб. и Xiaomi Redmi 4X за 6,5 тыс. руб., говорится в тексте приговора.







Свою вину мужчина полностью признал и ущерб возместил, поэтому Обской городской суд рассмотрел его дело в особом порядке. 18 июля судья признал мужчину виновным в нескольких кражах (ст. 158 УК РФ) и приговорил его к 2,5 годам лишения свободы условно.







Приговор уже вступил в законную силу.





НГС.НОВОСТИ попросили пресс-службу аэропорта Толмачёво прокомментировать ситуацию, но ответа пока не получили.





Новосибирцы достаточно часто жалуются на то, что им не приходят смартфоны, заказанные в интернет-магазинах. Вместо этого заказчики иногда обнаруживают в бандеролях куски пластилина и древесины.