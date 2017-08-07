Новосибирск накрыло огромное свинцовое облако
Вечером 7 августа новосибирцы сняли на фото огромные серые тучи, нависшие над Академгородком и Нижней Ельцовкой.
Живописными фотографиями с редакцией НГС.НОВОСТИ поделились сразу несколько читателей. Как следует из подписей к фото, мощные облака жители Академгородка сняли около получаса назад.
Ранее синоптики сообщили, что в ближайшие 3 дня новосибирцев ждёт дождливая погода. «В область зашла арктическая холодная система, она пришла с севера, с района Обской губы. В целом карты показывают похолодание до 12 августа», — рассказывала синоптик Новосибирского Гидрометцентра Надежда Бабошина.
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Ольга Хмелевская
Фото Mikhail Zufir (1), читателей НГС (2, 3, 5–9), Петра Лохова (4), instagram.com/villiusangel (10)