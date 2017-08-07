Новосибирск накрыло огромное свинцовое облако

Кажется, дождь собирается: фото из Нижней Ельцовки

Вечером 7 августа новосибирцы сняли на фото огромные серые тучи, нависшие над Академгородком и Нижней Ельцовкой.





Живописными фотографиями с редакцией НГС.НОВОСТИ поделились сразу несколько читателей. Как следует из подписей к фото, мощные облака жители Академгородка сняли около получаса назад.





Ранее синоптики сообщили, что в ближайшие 3 дня новосибирцев ждёт дождливая погода. «В область зашла арктическая холодная система, она пришла с севера, с района Обской губы. В целом карты показывают похолодание до 12 августа», — рассказывала синоптик Новосибирского Гидрометцентра Надежда Бабошина.





Над Академгородком нависли мощные тучи





На город надвигается стихия





Тёмно-серые облака выглядят местами апокалиптично





Природа явно за что-то рассердилась на новосибирцев





А на ул. Демакова дождь уже прошёл: фото сделано как раз за несколько минут до этого





Грозная красота стихии





«Армагеддон в Академгородке» — именно так подписал фотографию приславший её автор





Фотографий с тучами много не бывает. Спасибо нашим читателям!





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