Новосибирск накрыло огромное свинцовое облако

Кажется, дождь собирается: фото из Нижней Ельцовки
Кажется, дождь собирается: фото из Нижней Ельцовки

Вечером 7 августа новосибирцы сняли на фото огромные серые тучи, нависшие над Академгородком и Нижней Ельцовкой.


Живописными фотографиями с редакцией НГС.НОВОСТИ поделились сразу несколько читателей. Как следует из подписей к фото, мощные облака жители Академгородка сняли около получаса назад.


Ранее синоптики сообщили, что в ближайшие 3 дня новосибирцев ждёт дождливая погода. «В область зашла арктическая холодная система, она пришла с севера, с района Обской губы. В целом карты показывают похолодание до 12 августа», — рассказывала синоптик Новосибирского Гидрометцентра Надежда Бабошина. 


Над Академгородком нависли мощные тучи
Над Академгородком нависли мощные тучи


На город надвигается стихия
На город надвигается стихия


Тёмно-серые облака выглядят местами апокалиптично
Тёмно-серые облака выглядят местами апокалиптично


Природа явно за что-то рассердилась на новосибирцев
Природа явно за что-то рассердилась на новосибирцев


А на ул. Демакова дождь уже прошёл: фото сделано как раз за несколько минут до этого
А на ул. Демакова дождь уже прошёл: фото сделано как раз за несколько минут до этого


Грозная красота стихии
Грозная красота стихии


«Армагеддон в Академгородке» — именно так подписал фотографию приславший её автор
«Армагеддон в Академгородке» — именно так подписал фотографию приславший её автор


Фотографий с тучами много не бывает. Спасибо нашим читателям!
Фотографий с тучами много не бывает. Спасибо нашим читателям!


Если вы смогли красиво снять надвигающуюся непогоду, присылайте фотографии и видео в редакцию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, почту news@ngs.ru или через кнопку на сайте «Сообщи свою новость».

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Ольга Хмелевская
Фото Mikhail Zufir (1), читателей НГС (2, 3, 5–9), Петра Лохова (4), instagram.com/villiusangel (10)

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