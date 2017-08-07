ДТП с тремя машинами осложнило проезд по Коммунальному мосту

На Коммунальном мосту растянулась пробка в сторону левого берега
На Коммунальном мосту растянулась пробка в сторону левого берега

Вечером 7 августа на Коммунальном мосту произошло массовое ДТП, его участники перекрыли одну из полос в сторону левого берега.


Фотографии аварии в редакцию НГС.НОВОСТИ прислала читательница Елена Гавровская, которая сейчас идёт пешком по мосту. По её словам, на полосе, ведущей с правого берега, столкнулись три легковые машины.


«Пробка собирается хорошая», — сообщила читательница.


А это, собственно, причина пробки
А это, собственно, причина пробки



В аварии сошлись 3 автомобиля
В аварии сошлись 3 автомобиля


По данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость на мосту упала до 10 км/ч
По данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость на мосту упала до 10 км/ч


«А вот так эта красота выглядит со стороны правого берега», — сообщает наша читательница
«А вот так эта красота выглядит со стороны правого берега», — сообщает наша читательница


Пробки из-за аварий в Новосибирске случаются регулярно. Куда необычнее выглядел сегодняшний затор на ул. Дивногорской: его спровоцировали рассыпанные на дороге арбузы.

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Ольга Хмелевская
Фото Елены Гавровской (1–3, 5), скриншот yandex.ru/maps (4)

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