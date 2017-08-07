ДТП с тремя машинами осложнило проезд по Коммунальному мосту

На Коммунальном мосту растянулась пробка в сторону левого берега

Вечером 7 августа на Коммунальном мосту произошло массовое ДТП, его участники перекрыли одну из полос в сторону левого берега.





Фотографии аварии в редакцию НГС.НОВОСТИ прислала читательница Елена Гавровская, которая сейчас идёт пешком по мосту. По её словам, на полосе, ведущей с правого берега, столкнулись три легковые машины.







«Пробка собирается хорошая», — сообщила читательница.







А это, собственно, причина пробки









В аварии сошлись 3 автомобиля





По данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость на мосту упала до 10 км/ч





«А вот так эта красота выглядит со стороны правого берега», — сообщает наша читательница





Пробки из-за аварий в Новосибирске случаются регулярно. Куда необычнее выглядел сегодняшний затор на ул. Дивногорской: его спровоцировали рассыпанные на дороге арбузы.