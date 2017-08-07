В Заельцовском бору нашли окопы с гильзами времён Первой мировой войны

Траншеи расположились в чаще Заельцовского бора

Новосибирцы обследовали таинственные окопы с 100-летними пулями и гильзами в Заельцовском бору и предположили, что это может быть заброшенный полигон времён Первой мировой войны.





«В общем и целом историки о его существовании немножечко догадывались, но каких-то явных доказательств не было — так, ходили какие-то слухи», — рассказал НГС.НОВОСТИ участник исследования, автор проекта «Этнопарк "Территория Сибири"» Вячеслав Карманов.







По его словам, ещё весной к нему обратился увлечённый краеведением житель посёлка Мочище Сергей Дорохин. Он рассказал, что заметил в глубине бора недалеко от Лесного шоссе старые траншеи и окопы. Мужчина обследовал это место при помощи металлоискателя и нашёл много пуль и гильз, датированных концом XIX – началом XX века. Но, как утверждают историки, сам возраст боеприпасов ещё ни о чём не говорит.







«Если у нас тут представлены пули образца 1891 года, это не говорит о том, что именно тогда их и использовали. Боеприпасы у нас остались ещё со времён Первой мировой войны, хранились на складах, и благополучно использовали их курсанты и солдаты, в начале Великой Отечественной войны их точно так же использовали для учебных стрельб», — рассуждает сотрудник музея Дзержинского района Алексей Авдеев в видеоролике, снятом авторами исследования.







На полигоне валялось много пуль и гильз





Тогда на помощь исследователям пришли другие доказательства. Например, новосибирцы не обнаружили пуль в стволах деревьев рядом с окопами и предположили, что во времена полигона в этом месте сосны ещё не росли. В итоге деревья исследовал дендрохронолог. Он пересчитал кольца и сделал вывод, что деревьям только по 70–80 лет.







«Мы засверлили эти сосны и выяснили, что там самые старые сосны — 1924 года, то есть после того, как Первая мировая война отгремела, переросла в Гражданскую, этот полигон был заброшен, там начали расти деревья. То есть из всех перечисленных фактов можно определить, что время использования полигона — это 1920-е годы, самый верхний их край», — рассуждает Вячеслав Карманов.





Подтвердить существование в Заельцовском бору учебного полигона Первой мировой могли бы архивные документы. Но таких, скорее всего, нет, считает Карманов.







«Как мне сказали военные историки, для таких полигонов архивов никаких не делали. Это просто такие полевые выходы на военизированные пикники фактически, поэтому никаких данных мы не найдём. Но совокупность фактов не оставляет по большому счёту сомнений, что это именно Первой мировой войны памятник», — заключил Карманов.









Отметим, среди достопримечательностей Заельцовского бора уже есть окопы Второй мировой войны и подкова 1931 года, висящая на большой сосне.