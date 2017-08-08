Новосибирские врачи сделали новый орган молодому автомеханику

Сергей Ярмощук в операционной клиники им. Мешалкина

Хирурги новосибирской клиники Мешалкина спасли молодого бердчанина с раком мочевого пузыря — из-за большой опухоли орган пришлось удалить, но врачи смогли сделать пациенту новый мочевой пузырь из части кишечника.





Ещё в начале прошлого года житель Бердска Алексей К. ничего не знал об опасном заболевании — подозрения возникли у врачей во время профосмотра, рассказал НГС.НОВОСТИ сам 37-летний пациент, который работает автомехаником.





«Был профосмотр на работе — на УЗИ посмотрели и отправили дальше, к урологу. Чувствовал себя нормально — были подозрения, что цистит.





Он (уролог. — М.М.) назначил свои анализы, а томографию по своей инициативе проходил. Местный онколог мне посоветовал в клинику Мешалкина обратиться. Я просто позвонил по телефону, мне назначили консультативный прием — и в общем-то всё», — пояснил Алексей. Он подчеркнул, что лечение в клинике досталось ему по квоте.







Анализы показали, что у пациента — рак мочевого пузыря. По словам и.о. заведующего отделением онкологии и радиотерапии врача-уролога Сергея Ярмощука, результаты обследований были неутешительными — из-за сильного поражения нужно было удалить весь мочевой пузырь и предстательную железу.





«Но пациент молодой, и если удалять всё… Пациент стал бы инвалидом: мочевого пузыря нет, предстательной железы нет, мочу пришлось бы выводить на переднюю брюшную стенку», — привёл аргументы Сергей Ярмощук, который провёл операцию.







Хирурги решили, что сделают редкую и сложную операцию — не только удалят поражённый орган, но и сделают мочевой пузырь заново из части тонкой кишки.





Операция была сделана с помощью робота da Vinci, который позволил создать новый орган мини-инвазивно, то есть без больших разрезов.







За одну операцию робот da Vinci позволил хирургам удалить поражённый мочевой пузырь и заменить его частью кишечника

«Часть кишечника мы взяли и из него сформировали искусственный мочевой пузырь — это всё было за одну операцию.







Всё было сделано полностью на роботе — никаких открытых операций. При открытой хирургии, во-первых, травма большая, во-вторых, с большой долей вероятности может быть в той или иной степени недержание мочи. И ещё могут быть проблемы с мужскими способностями», — объяснил Сергей Ярмощук.







Хирург отметил, что пациент понимал риски — и у врачей не было уверенности, что ткань приживётся. Но в итоге операция прошла успешно: мужчина чувствует себя хорошо, и спустя год наблюдений за здоровьем пациента врачи смогли поделиться его историей. Врач заверил, что все важнейшие функции сохранены, включая мочеиспускание и потенцию.







Алексей К. добавил, что восстановление заняло первые полгода после операции — пришлось принимать антибиотики. Но сейчас он чувствует себя хорошо — несмотря на инвалидность 3-й группы, мужчина работает автомехаником на полный день.







«Я себя не жалею, могу — работаю, не могу — не работаю. Когда узнал, что орган надо удалять и что сделают искусственный, — испытал даже какое-то облегчение, что с трубками ходить не надо», — улыбнулся он.







Ранее робот da Vinci поучаствовал в ещё одной сложной операции хирургов клиники им. Мешалкина — врачи спасли геолога с пульсирующей аортой.

