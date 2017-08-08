Новосибирские врачи сделали новый орган молодому автомеханику

Сергей Ярмощук в операционной клиники им. Мешалкина
Сергей Ярмощук в операционной клиники им. Мешалкина

Хирурги новосибирской клиники Мешалкина спасли молодого бердчанина с раком мочевого пузыря — из-за большой опухоли орган пришлось удалить, но врачи смогли сделать пациенту новый мочевой пузырь из части кишечника.


Ещё в начале прошлого года житель Бердска Алексей К. ничего не знал об опасном заболевании — подозрения возникли у врачей во время профосмотра, рассказал НГС.НОВОСТИ сам 37-летний пациент, который работает автомехаником.

 

«Был профосмотр на работе — на УЗИ посмотрели и отправили дальше, к урологу. Чувствовал себя нормально — были подозрения, что цистит. 


Он (уролог. — М.М.) назначил свои анализы, а томографию по своей инициативе проходил. Местный онколог мне посоветовал в клинику Мешалкина обратиться. Я просто позвонил по телефону, мне назначили консультативный прием — и в общем-то всё», — пояснил Алексей. Он подчеркнул, что лечение в клинике досталось ему по квоте. 


Анализы показали, что у пациента — рак мочевого пузыря. По словам и.о. заведующего отделением онкологии и радиотерапии врача-уролога Сергея Ярмощука, результаты обследований были неутешительными — из-за сильного поражения нужно было удалить весь мочевой пузырь и предстательную железу.

 

«Но пациент молодой, и если удалять всё… Пациент стал бы инвалидом: мочевого пузыря нет, предстательной железы нет, мочу пришлось бы выводить на переднюю брюшную стенку», — привёл аргументы Сергей Ярмощук, который провёл операцию.


Хирурги решили, что сделают редкую и сложную операцию — не только удалят поражённый орган, но и сделают мочевой пузырь заново из части тонкой кишки. 


Операция была сделана с помощью робота da Vinci, который позволил создать новый орган мини-инвазивно, то есть без больших разрезов.


За одну операцию робот da Vinci позволил хирургам удалить поражённый мочевой пузырь и заменить его частью кишечника
За одну операцию робот da Vinci позволил хирургам удалить поражённый мочевой пузырь и заменить его частью кишечника

«Часть кишечника мы взяли и из него сформировали искусственный мочевой пузырь — это всё было за одну операцию.


Всё было сделано полностью на роботе — никаких открытых операций. При открытой хирургии, во-первых, травма большая, во-вторых, с большой долей вероятности может быть в той или иной степени недержание мочи. И ещё могут быть проблемы с мужскими способностями», — объяснил Сергей Ярмощук.


Хирург отметил, что пациент понимал риски — и у врачей не было уверенности, что ткань приживётся. Но в итоге операция прошла успешно: мужчина чувствует себя хорошо, и спустя год наблюдений за здоровьем пациента врачи смогли поделиться его историей. Врач заверил, что все важнейшие функции сохранены, включая мочеиспускание и потенцию.


Алексей К. добавил, что восстановление заняло первые полгода после операции — пришлось принимать антибиотики. Но сейчас он чувствует себя хорошо — несмотря на инвалидность 3-й группы, мужчина работает автомехаником на полный день.


«Я себя не жалею, могу — работаю, не могу — не работаю. Когда узнал, что орган надо удалять и что сделают искусственный, — испытал даже какое-то облегчение, что с трубками ходить не надо», — улыбнулся он.


Ранее робот da Vinci поучаствовал в ещё одной сложной операции хирургов клиники им. Мешалкина — врачи спасли геолога с пульсирующей аортой

Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.

Мария Морсина
Фото предоставлены пресс-службой клиники им. Мешалкина

Прочтений: 7514
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (14)14
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Застройщик, банк и агентство недвижимости ответят перед новосибирцами
8 августа в прямом эфире НГС.НОВОСТИ состоится круглый стол с экспертами рынка недвижимости
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено