В Академгородке появился памятник учёному с доброй лисой

Памятник академику Дмитрию Беляеву открыли вечером 7 августа

В новосибирском Академгородке появился памятник академику Дмитрию Беляеву с лисой.







В этом году со дня рождения одного из основателей Института цитологии и генетики СО РАН Дмитрия Беляева исполнилось 100 лет. Учёный известен своим экспериментом по выведению одомашненных лис. Суть эксперимента заключалась в отборе лисиц на эмоционально-положительные реакции к человеку. В результате Беляеву удалось создать уникальную, известную во всем мире популяцию дружелюбных по отношению к человеку серебристо-чёрных лисиц. Их поведение сформировано на генетической основе и стабильно сохраняется в поколениях, отметили в пресс-службе института.





Автором проекта выступил художник Андрей Харкевич — создатель «Мыши, вяжущей ДНК». Памятник создал скульптор из Красноярска Константин Зинич. Фигуру Беляева и лисы оставили возле главного корпуса института со стороны пр. Академика Коптюга.





«Идея мне была уже предоставлена, поэтому выполнять работу было не сложно.





Скульптура делалась последние полгода в Красноярске. Ко мне ребята приезжали, согласовывали идеи. Никаких трудностей не было, сам образ этого учёного очень светлый, работать было интересно»,





— рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Константин Зинич.





Незаконченный памятник в мастерской Константина Зинича в Красноярске





Памятник выполнен в бронзе. Его вес составляет около 600 кг. Как отметил скульптор, из Красноярска памятник приехал на обычном грузовике.





В конце прошлой недели в городе появилась ещё одна скульптура — возле лебединого озера в зоопарке появился памятник Ростиславу Шило. Бывший директор зоопарка, который сидит на скамейке у лебединого озера в зоопарке за столом и кормит с руки белку. Авторы памятника — новосибирские скульпторы Александр Воронцов и Павел Слободчиков.